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Военных официально предупредили о возможности окружения. Назван город

Враг может окружить украинских военных в Славянске и Лимане, об этом в эфире «Эспрессо» сообщил капитан медицинской службы, бригады Гвардии наступления "Буревий", нейрохирург Андрей Гук

сегодня, 17:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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По его словам, на Лиманском направлении продолжаются очень тяжелые бои. Как подчеркнул Андрей Гук, военные уже предупреждены о том, что враг может окружить два города – Славянск и Лиман. Он добавил, что, учитывая такое возможное развитие событий, сейчас идет работа, направленная на предупреждение такого сценария.

Военных официально предупредили о возможности окружения. Назван город

Война в Украине

При этом Гук добавил, что на этом направлении фронта ощущается острая нехватка боеприпасов, при этом у российских оккупационных войск в снарядах нет недостатка.

"Враг накрывает всеми возможными видами оружия, пытаясь продвинуться вперед",
– подчеркни военный медик.

Кроме того, он подтвердил информацию о том, что захватчики используют против Сил обороны химическое оружие. Согласно официальной информации, говорит он, российские оккупанты за время полномасштабного вторжения более 1000 раз использовать химическое оружие против ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что на фронте катастрофически не хватает снарядов. По информации аналитиков, Силы обороны потеряли Авдеевку именно потому, что им не хватало боеприпасов, поэтому они были вынуждены отойти. Именно поэтому, как говорят эксперты, российские оккупанты решили использовать окно возможностей и пошли в наступление по всей линии фронта, зная, что у Сил обороны недостаточно снарядов, и они не могут дать достойный ответ нападающим.

Вместе с тем, как отметил военный Александр Карпьюк, вероятно, на фронт поступили долгожданные снаряды от союзников Украины. По его словам, в течение суток вблизи Донецка "отжила" украинская артиллерия. Теперь не только враг обстреливает позиции сил обороны всем чем может, но и так же действуют украинские защитники.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-nas-uzhe-poperedili-pro-mozhlive-otochennya-slovyanska-y-limana-kapitan-medichnoi-sluzhbi
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