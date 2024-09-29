Военные жалуются на качество фортификаций перед наступлением РФ: где возникли проблемы

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Slava Kot
Аналитический ресурс DeepState обратил внимание на сообщения от украинских военных относительно качества фортификаций недалеко от Горняка и Покровска в Донецкой области.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Как указывает DeepState, россияне начали интенсивно обстреливать город, готовясь к его штурму. Однако информационный OSINT-портал со ссылкой на данные от военных указывает на недостаточно подготовленные защитные линии к наступлению РФ на Горняк Донецкой области и в целом на Покровском направлении.
После анализа спутниковых снимков DeepState пришел к выводу, что есть попытки построить фортификации, в том числе там созданы взводно-опорные пункты, однако аналитический ресурс указывает на качество этих линий защиты.
Качество фортификаций в Покровском направлении. Фото: DeepState
Отметим, что после весеннего наступления России на Харьковскую область получила огласку проблема с фортификациями. В мае Верховная Рада создала ВСК, занимающуюся этими вопросами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные имеют продвижение по двум направлениям.
Также "Комментарии" писали, что силы ВСУ в Курской области взяли в окружение российских солдат.
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