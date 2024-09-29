Военные жалуются на качество фортификаций перед наступлением РФ: где возникли проблемы

Аналитический ресурс DeepState обратил внимание на сообщения от украинских военных относительно качества фортификаций недалеко от Горняка и Покровска в Донецкой области.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Как указывает DeepState, россияне начали интенсивно обстреливать город, готовясь к его штурму. Однако информационный OSINT-портал со ссылкой на данные от военных указывает на недостаточно подготовленные защитные линии к наступлению РФ на Горняк Донецкой области и в целом на Покровском направлении.

"Подобную картину можно увидеть почти по всему району Покровска. Отдельно можно обратить внимание на колючую проволоку "егоза" в противотанковом рву, которая, скорее всего, предназначена бороться с пехотой, которая очень часто бегает в них как дома", — отмечают в DeepState.

После анализа спутниковых снимков DeepState пришел к выводу, что есть попытки построить фортификации, в том числе там созданы взводно-опорные пункты, однако аналитический ресурс указывает на качество этих линий защиты.

"Их качество оставляет желать лучшего и долго на таких позициях оборону не удержишь. А есть и позиции, к которым подошли взвешенно, но там просто некому стоять", — отмечает DeepState.





Качество фортификаций в Покровском направлении. Фото: DeepState

Отметим, что после весеннего наступления России на Харьковскую область получила огласку проблема с фортификациями. В мае Верховная Рада создала ВСК, занимающуюся этими вопросами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные имеют продвижение по двум направлениям.

Также "Комментарии" писали, что силы ВСУ в Курской области взяли в окружение российских солдат.