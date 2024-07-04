Военные вынуждены покупать за свой счет то, что сейчас без проблем получает полиция

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Ткачик Олеся
Военный Игорь Луценко сообщил, что с весны этого года наблюдает в крупнейших городах отличные новенькие пикапы в полиции. Зато, говорит он, нет никакой информации о том, чтобы Минобороны закупило пикапы для армии, где это машина номер один по востребованности. При этом военный подчеркнул, что солдаты ездят на волонтерских корягах.
Полиция
Он рассказывает, что в его подразделении, совсем не маленьком, и с уже подтвержденными успешными операциями, ноль машин от государства.
Луценко напомнил, что в марте Минобороны объявило тендер на 150 пикапов для ВСУ. По его информации, по этому тендеру закупки планируется в 2025 году.
Впоследствии он уточнил, что говорят, что летом 2024 года от Минобороны будет первая поставка пикапов, 150 штук.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас военным на фронте особенно сложно, оккупанты пошли в наступление. В частности, есть угроза того, что Силы обороны могут отойти от Часового Яра. Кроме того, якобы сложная ситуация сложилась и на Угледарском направлении, где кафиры близки к тому, чтобы захватить дорогу жизни.
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