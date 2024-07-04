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Военные вынуждены покупать за свой счет то, что сейчас без проблем получает полиция

Сейчас армия, как и в 2014 году ведет войну за свой счет

сегодня, 17:54
Автор:
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Ткачик Олеся
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Военный Игорь Луценко сообщил, что с весны этого года наблюдает в крупнейших городах отличные новенькие пикапы в полиции. Зато, говорит он, нет никакой информации о том, чтобы Минобороны закупило пикапы для армии, где это машина номер один по востребованности. При этом военный подчеркнул, что солдаты ездят на волонтерских корягах.

Военные вынуждены покупать за свой счет то, что сейчас без проблем получает полиция

Полиция

"Я не против того, чтобы полиция была хорошо обеспечена, но возникает вопрос, почему ныне не обеспечена столь очевидным средством армия?" – не понимает Луценко

Он рассказывает, что в его подразделении, совсем не маленьком, и с уже подтвержденными успешными операциями, ноль машин от государства.

"Работаем личным/волонтерским, 50 на 50. С соответствующими последствиями – дизель получить на не-государственную машину еще тот квест. Война за свой счет, к которой мы так привыкли с 14-го", – заявил военный.

Луценко напомнил, что в марте Минобороны объявило тендер на 150 пикапов для ВСУ. По его информации, по этому тендеру закупки планируется в 2025 году.

"Я в таких случаях не удивляюсь бездействию и некомпетентности госаппарата. Но меня искренне удивляет пассивность общества, практически без эмоций на это смотрящего. И еще, какова будет мотивация идти служить в армию, когда государство демонстрирует такие приоритеты в обеспечении?" – спрашивает Луценко.

Впоследствии он уточнил, что говорят, что летом 2024 года от Минобороны будет первая поставка пикапов, 150 штук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас военным на фронте особенно сложно, оккупанты пошли в наступление. В частности, есть угроза того, что Силы обороны могут отойти от Часового Яра. Кроме того, якобы сложная ситуация сложилась и на Угледарском направлении, где кафиры близки к тому, чтобы захватить дорогу жизни.




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Источник: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid0E5dZQB3yjRdxEncZYX5EsLxZPL5uoGJbXGHG1SoNCdZsBxfJdPuzjQUUdqEN76Dnl
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