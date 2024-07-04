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До «дороги жизни» осталось два километра: где враг готовит прорыв, а власти умалчивают о проблеме

Враг может организовать прорыв в Угледаре

сегодня, 13:56 comments1487
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как утверждает нардеп Марьяна Безуглая, россияне приближаются к основной дороге и перекрестку, ведущему на Угледар и Курахово. По ее словам, это происходит именно сейчас, и до этой дороги оккупантам осталось менее двух километров. Как подчеркнула нардеп, речь идет об основном пути обеспечения Угледарского гарнизона. Дополнительные пути сообщения для техники и сил поддержки от села Водяного до реки практически все в низине, а значит, окажутся под огневым контролем.

До «дороги жизни» осталось два километра: где враг готовит прорыв, а власти умалчивают о проблеме

Угледар

Как утверждает Безуглая, фортификаций снова нет, нет и подготовленных позиций.

"Наши военные вынуждены держаться в "голых" посадках", — заявила Безуглая.

По ее словам, Содоль по согласованию Павлюка и Сырского назначает руководить батальоном на этом критическом направлении тылового майора из Одессы, не имеющего боевого опыта и разделяющего "ватные" взгляды, как и сам Содоль.

"За месяц комбат не появляется даже на командно-наблюдательном пункте (КНП) роты, своими приказами "стирает" батальон (этот сленг означает такое количество убитых и раненых, что подразделение теряет боеспособность) и проваливает оборону. Запасные и обтравочные позиции не готовят, резервы не созданы, бойцы (выжившие) демотивированы. Россиянам открывается путь на трассу. Враг выходит на путь, ведущий фактически в тыл Угледара, используя те же подходы, что и раньше много раз. Потому что наши генералы не учатся на ошибках, они считают, что не могут ошибаться – это аксиома!" – заявила Безуглая.

Она призвала боевые подразделения удерживать позиции, решать на местах и не допустить прорыва.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны могут отойти и от Часового Яра.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02aEqKfwz5GPkm2erPSpnYDsNkvF6QRMMDY3vP56Vh21jHvuS44NutngTbHdnigM7ol
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