До «дороги жизни» осталось два километра: где враг готовит прорыв, а власти умалчивают о проблеме

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Ткачик Олеся
Как утверждает нардеп Марьяна Безуглая, россияне приближаются к основной дороге и перекрестку, ведущему на Угледар и Курахово. По ее словам, это происходит именно сейчас, и до этой дороги оккупантам осталось менее двух километров. Как подчеркнула нардеп, речь идет об основном пути обеспечения Угледарского гарнизона. Дополнительные пути сообщения для техники и сил поддержки от села Водяного до реки практически все в низине, а значит, окажутся под огневым контролем.
Угледар
Как утверждает Безуглая, фортификаций снова нет, нет и подготовленных позиций.
По ее словам, Содоль по согласованию Павлюка и Сырского назначает руководить батальоном на этом критическом направлении тылового майора из Одессы, не имеющего боевого опыта и разделяющего "ватные" взгляды, как и сам Содоль.
Она призвала боевые подразделения удерживать позиции, решать на местах и не допустить прорыва.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны могут отойти и от Часового Яра.
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