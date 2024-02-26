Военные стран НАТО могут появиться в Украине: премьер Словакии сделал интригующее заявление

Несколько стран-членов НАТО и Евросоюза обсуждают возможность отправки своих военных в Украину на основе двусторонних соглашений. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с коалицией перед саммитом европейских лидеров в Париже по вопросу поддержки Украины, пишет "Pravda".

Военные НАТО. Фото из открытых источников

Премьер подчеркнул, что Словакия не пойдет на такой шаг, но будет уважать решение стран, которые согласятся ввести войска в Украину.

Также Словакия не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку "конфликт не имеет военного решения", заявил словацкий премьер. Он отметил, что его страна сосредоточится на гражданской и нелетальной помощи, а также продолжит помогать Украине в разминировании.

Отметим, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон пригласил иностранных лидеров в Париже, чтобы обсудить усиление сотрудничества в поддержку Киева.

"Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча даст возможность изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины", – заявили в Елисейском дворце.

Читайте также на портале "Комментарии" — во вторую годовщину широкомасштабного российского вторжения Украина подписала гарантии по безопасности еще с двумя союзниками – Италией и Канадой. Таким образом, число соответствующих договоренностей достигло шести (ранее были подписаны с Великобританией, Германией, Францией и Данией). Президент Украины Владимир Зеленский мощно обратился в этот день к лидерам стран G7, призывая быть более решительными ведущие демократии мира. Мы получили четкие сигналы, что будет со временем и в ЕС, и в НАТО – вопрос не в "если", а в "когда". Эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие выводы из российско-украинской войны можно сделать на данный момент, а также чего ожидать в дальнейшем.



