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Военные стран НАТО могут появиться в Украине: премьер Словакии сделал интригующее заявление

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО обсуждают отправку своих войск в Украину

сегодня, 15:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несколько стран-членов НАТО и Евросоюза обсуждают возможность отправки своих военных в Украину на основе двусторонних соглашений. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с коалицией перед саммитом европейских лидеров в Париже по вопросу поддержки Украины, пишет "Pravda".

Военные стран НАТО могут появиться в Украине: премьер Словакии сделал интригующее заявление

Военные НАТО. Фото из открытых источников

Премьер подчеркнул, что Словакия не пойдет на такой шаг, но будет уважать решение стран, которые согласятся ввести войска в Украину.

Также Словакия не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку "конфликт не имеет военного решения", заявил словацкий премьер. Он отметил, что его страна сосредоточится на гражданской и нелетальной помощи, а также продолжит помогать Украине в разминировании.

Отметим, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон пригласил иностранных лидеров в Париже, чтобы обсудить усиление сотрудничества в поддержку Киева.

"Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча даст возможность изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины", – заявили в Елисейском дворце.

Читайте также на портале "Комментарии" — во вторую годовщину широкомасштабного российского вторжения Украина подписала гарантии по безопасности еще с двумя союзниками – Италией и Канадой. Таким образом, число соответствующих договоренностей достигло шести (ранее были подписаны с Великобританией, Германией, Францией и Данией). Президент Украины Владимир Зеленский мощно обратился в этот день к лидерам стран G7, призывая быть более решительными ведущие демократии мира. Мы получили четкие сигналы, что будет со временем и в ЕС, и в НАТО – вопрос не в "если", а в "когда". Эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие выводы из российско-украинской войны можно сделать на данный момент, а также чего ожидать в дальнейшем.




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Источник: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/700976-z-bezpecnostnej-rady-plynulo-na-koalicnu-na-urade-vlady-je-v-pondelok-rusno/
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