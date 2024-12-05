Военные РФ заявили об уничтожении 200 украинских воинов в Курщине: что ответили наши бойцы

Группировка войск "Север" ВС РФ сделала заявление, что россияне уничтожили 200 украинских военных на Курщине. Однако воины 1-го батальона 92-й штурмовой бригады показали, что происходило на самом деле в этом бою.

Ответ оккупантам от украинских военных. Фото: скриншот из видео

Около сорока российских солдат были уничтожены беспощадными ударами украинских дронов – и в отличие от лживой российской пропаганды украинцы опубликовали кадры, подтверждающие потери врага.

Санитарная зона работает, все посадки усеяны мертвыми российскими солдатами, которых командование безжалостно бросает в лобовые атаки.

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Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Покровском направлении "трудно": военные сообщают о большой активности штурмовиков

В Покровском направлении ситуация остается тяжелой.

"Активность на Покровском направлении безумна, за сегодня наши разведчики насчитали до 400 вражеских штурмовиков, штурмуют преимущественно без бронетехники, часть из них удалось уничтожить. Тяжело…", – сообщил Станислав Бунятов, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" .

Пишет лейтенант ВСУ с позывным "Алекс": "П***ры залетели в крайние дома н.п. Шевченко. Идут бои. Пока только можно сказать о наличии подсвинков в некоторых домах, речь не идет о прорыве и т.д., но от этого не сильно легче".

Читайте также: Оккупанты продают краденые вещи из Бахмута: шампанское из хранилищ и указатели улиц

Российские оккупанты занимаются мародерством на временно оккупированных территориях. Они обворовывают частично уцелевшие квартиры местных жителей, предприятия, админздания и т.п.

Журналисты публикуют избранные объявления о продаже вещей из Бахмута. На российском сайте, где проводятся аукционы, есть объявления о продаже уличного указателя. Его сняли с дома по улице Бахмутская, 8 и привезли в россияне бойцы чвк "вагнер". Стартовая цена краденого указателя из Бахмута составляет 100 тысяч рублей.

Также среди действительных аукционов есть продажа бутылки шампанского Artwinery без этикетки. В описании объявления указано, что его взяли из хранилищ. Сейчас оккупанты используют эти хранилища в военных целях и обустроили там военный госпиталь.