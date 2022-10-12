Военные РФ воюют оружием своих дедов

На временно оккупированной Луганской области военные ВСУ заметили гаубицу Д-1, которая выпускалась в период с 1943 по 1949 год. Фото с соответствующим музейным экспонатом обнародовал в Facebook военный обозреватель Александр Коваленко.

Д-1 в Музее на Сапун-горе, Севастополь. Фото с открытых источников

Российская Федерация начала использовать старое вооружение в войне против Украины. Неизвестно произошло ли это вследствие значительного уменьшения количества вооружения в РФ, или из-за большого количества мобилизованных россиян.

По сообщению Александра Коваленко, россияне используют гаубицу Д-1 с калибром в 152 мм. Военный обозреватель иронически отзывается о таком оружии и русских.

"Вторая армия в мире теперь действительно воюет как деды", — пишет иронически Коваленко.

Военный аналитик опубликовал соответствующее фото транспортации гаубицы Д-1 в Луганской области.

Гаубица Д-1 – это оружие, которое начало производиться в СССР в 1943 году, серийное производство прекратилось в 1949. Во второй половине ХХ века 152-мм гаубица участвовала практически во всех крупных военных конфликтах, включая Вторую мировую войну. Всего за весь период производства было создано 2827 таких гаубиц.



Значительная часть гаубиц превратилась в музейные экспонаты, но в нескольких странах эти раритеты все еще стоят на вооружении. Гаубица Д-1 находится в вооруженных силах Китая, Афганистана, Сирии, Кубы, Албании, Ирака, Венгрии, Мозамбика и других стран.

Как музейные экспонаты гаубицу Д-1 можно увидеть в киевском Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне и в музеях Севастополя во временно оккупированном Крыму, кроме того, такие гаубицы будут размещены в музеях Беларуси и России,

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне использовали еще один музейный экспонат – это танк, который производился 60 лет назад.

Также "Комментарии" писали о том, что страны Балтии решили купить мощное оружие против российской агрессии.

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