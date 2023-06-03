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Военные РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте

Аналитики ISW сообщают, что в РФ уже начались дискуссии, кто ответственен за успехи в районе Марьинки

сегодня, 07:35
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Автор:

Кравцев Сергей

В российском информационном пространстве акцент с дебатов о распределении ответственности за небольшие тактические успехи в районе Бахмута смещается на продолжающуюся наступательную операцию по захвату Марьинки, говорится в отчете Института изучения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Военные РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что один известный провоенный блогер, связанный с "Вагнером", заявил, что подразделения 150-й и 20-й мотострелковых дивизий (8-й общевойсковой армии Южного военного округа) и "ДНР" несут главную ответственность за успехи вокруг Марьинки. По его словам, 100-я бригада "ДНР", батальон "Спарта", а также оперативно-тактические группы "Каскад" и "Русич" также заслуживают ответственности за достижения вокруг Марьинки.


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Отмечается, что дискуссии по Марьинке совпадают с сообщениями о прибытии чеченских сил, которые возьмут на себя ответственность за Донецкий фронт и завершат захват Марьинки и других населенных пунктов в этом районе.

Эти дискуссии, вероятно, направлены на то, чтобы подорвать способность Кадырова использовать любые дальнейшие тактические достижения для повышения своего статуса и восстановления своих военизированных формирований в качестве основной нерегулярной наступательной силы после того, как силы "Вагнера" потерпели поражение и были отведены с линии фронта.

Многие нерегулярные формирования, в первую очередь силы "ДНР", служили на Донецком фронте и могут быть возмущены попыткой Кадырова взять на себя ответственность за любой успех после месяцев изнурительных наступательных операций.

Дискуссии вокруг Марьинки также совпадают по времени со скоординированным нападением чеченских командиров на спонсора "Вагнера" Евгения Пригожина, что вызвало споры между чеченскими и "вагнеровскими" командирами о том, чьи силы были более успешными в боях в Украине. Пригожин постоянно подчеркивал ответственность "Вагнера" за тактические успехи в Бахмуте.

Другие нерегулярные силы, возможно, пытаются повторить эту информационную кампанию в отношении Марьинки и других городов Украины, вероятно, конкурируя между собой за благосклонность со стороны Кремля.

Захват Бахмута, несмотря на то, что он не дал никаких оперативных преимуществ, позволил Кремлю представить российской общественности, хотя бы временно, российскую победу.

Захват Марьинки, населенного пункта с довоенным населением 10 000 человек, не имеющего никакого тактического или оперативного значения, вероятно, принесет Кремлю максимум незначительную информационную выгоду.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-2-2023
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