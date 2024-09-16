Военные РФ раскрыли неожиданные детали о чеченцах на войне

Российский офицер Иван Отраковский заявил, что на самом деле чеченцы из "Ахмата" почти не воюют на войне в Украине, в том числе и в Курской области. По его словам, вместо чеченского подразделения "Ахмат", в боевых действиях принимает участие интернациональное.

Командир "Ахмата" Апти Алаудинов. Фото из открытых источников

Российский военный Иван Отраковский во время разговора с пропагандистом РФ Павлом Ивановым высмеяли командира "Ахмата" Апти Алаудинова и раскритиковали его за слова, якобы чеченцы активно воюют на передовой.

Как объясняет Отраковский "Ахмат" состоит из нескольких подразделений, однако на линии фронта участвуют преимущественно не чеченские боевики Рамзана Кадырова, а представители интернациональной группировки.

"Чеченское подразделение "Ахмат", именно чеченский — на фронте отсутствует, а присутствует интернациональный "Ахмат", который в подавляющем большинстве состоит из славян", — заявил Отраковский.

По его словам, командир "Ахмата" российский генерал Апти Алаудинов манипулирует информацией, когда говорит, что на фронте воюют чеченцы. Отраковский считает, что боевики Кадырова на самом деле не участвуют в активных боевых действиях.

"Ахмат – сила" звучит так же, несмотря на то, что это интернациональная сила. А все остальные ездят на дорогих джипах, дорогом обмундировании, имеют хорошие системы РЭБ, но при этом никак в боевые схватки не вступают", — критикует чеченцев российский офицер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны РФ начали скулить заявив о перебрасывании новых украинских подразделений в Курскую область.

Также "Комментарии" писали, что командир "Ахмата" Апти Алаудинов дал прогноз, когда закончатся бои в Курской области и война в Украине.