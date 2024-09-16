Военные РФ раскрыли неожиданные детали о чеченцах на войне

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Slava Kot
Российский офицер Иван Отраковский заявил, что на самом деле чеченцы из "Ахмата" почти не воюют на войне в Украине, в том числе и в Курской области. По его словам, вместо чеченского подразделения "Ахмат", в боевых действиях принимает участие интернациональное.
Командир "Ахмата" Апти Алаудинов. Фото из открытых источников
Российский военный Иван Отраковский во время разговора с пропагандистом РФ Павлом Ивановым высмеяли командира "Ахмата" Апти Алаудинова и раскритиковали его за слова, якобы чеченцы активно воюют на передовой.
Как объясняет Отраковский "Ахмат" состоит из нескольких подразделений, однако на линии фронта участвуют преимущественно не чеченские боевики Рамзана Кадырова, а представители интернациональной группировки.
По его словам, командир "Ахмата" российский генерал Апти Алаудинов манипулирует информацией, когда говорит, что на фронте воюют чеченцы. Отраковский считает, что боевики Кадырова на самом деле не участвуют в активных боевых действиях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны РФ начали скулить заявив о перебрасывании новых украинских подразделений в Курскую область.
Также "Комментарии" писали, что командир "Ахмата" Апти Алаудинов дал прогноз, когда закончатся бои в Курской области и война в Украине.
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