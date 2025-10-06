Командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко призвал гражданских готовиться сбивать FPV: "Оформите ружье и научитесь из него эффективно и качественно стрелять".

Военные призывают гражданских регистрировать ружья и готовиться сбивать FPV

Юрий Федоренко считает, что вскоре FPV-дроны будут залетать все дальше — их будут нести на себе БПЛА типа "Молния", а затем "отпускать" дальше. Оккупанты уже пользуются такой методикой на поле боя.

"Для этого и для военных мы наращиваем возможности по пользованию индивидуальным стрелковым оружием, а именно ружьем для потенциального сбивания FPV-дронов-камикадзе. А также призываю гражданский сектор не медлить и не думать о том, что война может пройти мимо", – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 6 октября российские захватчики могли впервые атаковать прифронтовой Краматорск ударным FPV-дроном, управляемым через оптоволокно. Беспилотник попал в припаркованный автомобиль.

Ранее городские власти ни разу не сообщали об атаках Краматорска именно этим видом вооружения, так что такая атака была, вероятно, первой.

Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что поражение целей дронами на оптоволокне или на радиоуправлении, в любом случае проще делать на более или менее открытой местности, где есть относительно большое пространство для маневра и достаточное для радиогоризонта.

"Проанализируя даже последние дроновые атаки по Краматорску, становится очевидным, что большинство ударов совершают на широких улицах/проспектах, поэтому, как минимум, не оставляйте там транспортные средства, не делайте подарок дронам противника, которые могут прорваться на дальние расстояния.

По себе знаю, что такие вылеты не носят характер конкретного поражения из-за того, что банально отсутствуют средства разведки на такую глубину и в принципе на такой дистанции трудно вести конкретные цели.

Поэтому подобные вылеты рассчитаны на удачу: поразить что угодно, ведь передвижение в тыловых районах гораздо активнее ", – отмечает военный.