Военные поставки Украине под угрозой срыва: что предпринимает Россия

Путинский режим хорошо понимает, что усиление поставок западного оружия делают украинскую армию значительно сильнее. Именно поэтому спецслужбы страны-агрессора проводят диверсионные операции в Европе. Они направлены на подрыв поставок военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, представители разведки США и их союзники отслеживают увеличение количества диверсионных операций низкого уровня в Европе, которые, по их мнению, являются частью российской кампании по подрыву усилий для военной поддержки Украины.

Среди таких операций издание приводит, в частности, поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.

К тому же известно об аресте российских агентов по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.

Несмотря на то, что эти действия могут показаться случайными, американские и европейские чиновники, отвечающие за вопросы безопасности, отмечают, что они являются частью согласованных усилий России, направленных на то, чтобы замедлить передачу оружия Киеву и создать видимость роста оппозиции к поддержке Украины.

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