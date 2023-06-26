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Военные показали мощное контрнаступление на важном направлении (ВИДЕО)

ВСУ уничтожают оккупантов на Угледарском направлении

сегодня, 22:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Угледарское направление важно для украинского контрнаступления. Ведь город – большой транспортный узел, за ним открывается направление на Мариуполь.

Военные показали мощное контрнаступление на важном направлении (ВИДЕО)

ВСУ уничтожают оккупантов на Угледарском направлении (иллюстративное фото из открытых источников)

Представители проекта "Украинский Свидетель" обнародовали видео, как украинские военные отрабатывают позиции захватчиков, обе стороны разделяют расстояние приблизительно в один километр.


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Как можно увидеть на отснятом видео, у украинских артиллеристов есть на вооружении прицепная гаубица Д-30 калибра 122-мм. Эта установка создана в СССР еще в конце 1950-х годов. Указанная гаубица – одна из самых массовых артсистем послевоенного периода – может наносить массированные удары по зданиям, пехотинцам и присутствующей технике врага на расстояние до 14 км .

Украинские пехотинцы могут рассчитывать на помощь артиллеристов в любой момент суток. Фронтовые  пушкари  рассказали, что недавно обезвредили российскую РСЗО "Град" и точным попаданием накрыли российский командно-наблюдательный пункт, уничтожив его.

Через несколько минут после украинского обстрела, захватчики начали обстреливать их со своих позиций, но, к счастью, ни в кого не попали.

"Когда начинается обстрел, который угрожает нашей жизни, мы обращаемся за помощью к артиллерии", — рассказал военный Андрей.

Еще украинские пехотинцы продемонстрировали отечественное ноу-хау – дистанционную турель. Ее разработчик – одна из львовских IT-компаний. Украинская установка, по сравнению с обычной, — более безопасна, потому что пулеметчик, производя выстрелы по врагу, находится в блиндаже и ведет оттуда наблюдение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что стало известно, какая страна начала обучение украинских пилотов на F-16




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