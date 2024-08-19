Военные откровенно рассказали о проблемах на фронте: это на совести командиров

Украинские военные жалуются на командование на Торецком и Покровском направлениях. По их словам командиры не сообщают о действительной обстановке на линии фронта, чтобы снять с себя ответственность или вообще не владеют информацией.



Украинские военные. Фото из открытых источников

Доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов указывает, что россияне продвигаются на Торецком и Покровском направлениях не только из-за своей численности, но и из-за ошибок украинского командования.

"Командиры батальонов не подают настоящую обстановку даже смежным подразделениям, чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность. Некоторые боевые порядки дезориентированы. Нет четко слаженных планов работы между бригадами, иногда даже батальонами. Политика командиров с коронами на головах: "у меня есть своя зона ответственности, остальное меня не интересует", "кто вы такие, чтобы меня учить"", — сообщает Бунятов.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получает от командиров "недействительную информацию" и докладывает президенту Владимиру Зеленскому о том, что ситуация якобы контролируемая.

Подобные мнения высказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". По его словам, "стратеги знают, что речь идет именно о них", однако пока военный не указывает на фамилии, тех, кого критикует.

"Провалы на Торецком направлении, особенно в районе Нью-Йорка на совести командиров, которые не могут наладить взаимодействие даже на уровне батальонов. Тотальная ложь в докладах высшему командованию искажает всю настоящую обстановку… наврали в докладах, имеют кучу дыр, которые пытаются всеми неправдами залатать чтобы их доклад соответствовал действительности, однако это больше напоминает снежный ком, который становится все больше и больше и со временем разгрести его становится все труднее", — считает украинский военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные рассказали, повлияли ли бои в Курской области на ситуацию на линии фронта в Украине, выводит ли Россия свои войска.

Также "Комментарии" писали о потерях Украины и России на Авдеевско-Покровском направлении.