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Slava Kot
Украинские военные жалуются на командование на Торецком и Покровском направлениях. По их словам командиры не сообщают о действительной обстановке на линии фронта, чтобы снять с себя ответственность или вообще не владеют информацией.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов указывает, что россияне продвигаются на Торецком и Покровском направлениях не только из-за своей численности, но и из-за ошибок украинского командования.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получает от командиров "недействительную информацию" и докладывает президенту Владимиру Зеленскому о том, что ситуация якобы контролируемая.
Подобные мнения высказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". По его словам, "стратеги знают, что речь идет именно о них", однако пока военный не указывает на фамилии, тех, кого критикует.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные рассказали, повлияли ли бои в Курской области на ситуацию на линии фронта в Украине, выводит ли Россия свои войска.
Также "Комментарии" писали о потерях Украины и России на Авдеевско-Покровском направлении.
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