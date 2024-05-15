Военные отбили первую танковую атаку в Волчанске: подробности

По информации Юрия Бутусова, час назад военные 57-й и 71-й бригад ВСУ отбили первую танковую атаку россиян непосредственно в Волчанске. Они уничтожили в городе два российских танка Т-72.

Волчанск

"Дроны, которые вся страна и многие города и общины направляют на харьковское направление – работают в руках наших воинов в защиту Волчанска. И скоро дронов будет гораздо больше",

– отметил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Юрий Бутусов обратился к мэрам крупных городов с призывом срочно выделить средства из городских бюджетов для военных, воюющих на Харьковском направлении. Он подчеркивал, что им среди прочего очень нужны дроны. Журналист подчеркивал, что правительство и Минобороны не смогут срочно принять решение о выделении необходимых средств, а время в войне стоит очень много, поэтому он и просил мэров о помощи.

Кроме того, известно, что ситуация в Волчанске в Харьковской области критическая. Враг в течение пяти дней пытается оккупировать город. По словам правоохранителей, работающих в Волчанске и проводящих эвакуацию местного населения, оккупанты уничтожили 80-85% города, забрасывая его КАБами.

Известно, что враг зашел в город, продолжаются уличные бои. Кроме того, о тревожной ситуации в Волчанске рассказал и немецкий журналист Юлиан Репке. По его информации, российские оккупанты предпринимают попытки обойти город в 4 км к востоку. Он утверждает, что захватчики уже сумели перерезать дорогу из Волчанска в Тихое. Также они якобы заняли ряд сел в окрестностях самого Волчанска и продолжают наступление на город.