Военные назвали еще одно направление, на котором оккупанты могут пойти в наступление

Как сообщил Иевлев, чтобы взять штурмом Авдеевку, враг подтягивал технику из других направлений, однако не выводил ее из Горловского направления. По его словам, если проанализировать карту DeepState, то можно предположить, что россияне пойдут в наступление именно на Горловском направлении.

Наступление россиян

Именно поэтому, говорит Иевлев, военные там находятся в полной боевой готовности, чтобы отражать вражеские атаки.

Вместе с тем, военный добавил, что на Горловском направлении не происходит ничего слишком серьезного, кроме того, что противник чаще начал использовать дроны-камикадзе.

"То есть происходит активация БПЛА, постоянно работает враждебная артиллерия и минометы, но никаких позиционных штурмов на Горловском направлении враг не совершает",

– добавил военный.

При этом ветеран АТО Евгений Дикий рассказал, что в настоящее время Силы обороны после захвата Авдеевки пытаются остановить продвижение врага на участке Бердичи – Орловка – Тоненькое. По его словам, проблема в том, что там нет мощных фортификационных сооружений. Дикий говорит, что военные пытаются "зацепиться" за водохранилище и именно по нему выстраивать линию обороны.

Если же эта линия обороны будет прорвана, говорит ветеран АТО, то под большой угрозой захвата окажется Курахово, котороет является ключом к оккупации Угледара. Дикий говорит, что ситуация в этом направлении тревожная, и она не в пользу Сил обороны.

Ветеран АТО добавил, что силы врага существенно превосходят Силы обороны в этом направлении.

Портал "Комментарии" рассказывал, что есть мнение по поводу того, что закон о мобилизации и его усилении не приведет к существенному улучшению на линии фронта, так как новых военных не смогут обеспечить оружием.