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Военные НАТО в Украине. Когда они прибудут и спасут ли страну от войны

Военные НАТО прибудут в Украину только тогда, когда Украина станет членом НАТО, заявил в интервью "Главреду" генерал-майор запаса Виктор Ягун. Однако, по его словам, в страну могут прибыть войска отдельных стран, входящих в Альянс

сегодня, 17:29
Автор:
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Ткачик Олеся
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Не стоит радовать себя иллюзией о том, что в Украину прибудут военные НАТО, отметил Виктор Ягун. По его словам, военные НАТО могут прибыть в Украину, только если Украина станет членом Альянса.

Военные НАТО в Украине. Когда они прибудут и спасут ли страну от войны

Войска НАТО

Впрочем, как считает генерал-майор, в Украину на основании двусторонних договоренностей могут прибыть военные входящие в НАТО стран. К примеру, по его словам, это могут быть военные из Франции, Польши, Швеции, Британии или стран Балтии.

"В ближайший период мы можем увидеть в Украине представителей отдельных подразделений",
– отметил эксперт.

Однако, по его словам, не стоит ожидать, что эти военные пойдут в бой с оккупантами вместе с Силами обороны. Ягун считает, что иностранные военные вероятнее всего возьмут на себя охранные функции в тылу. К примеру, как вариант, будут охранять границу с Беларусью.

При этом, добавил эксперт, не стоит ожидать, что в Украину прибудет большое количество иностранных военных. По его словам, армия изменилась и сейчас никто не воюет в количестве и не держит своих солдат в окопах. Как подчеркнул генерал, на Западе ведутся войны с помощью технологий. Например, говорит он, в разы безопаснее разорвать кассетный боеприпас где-нибудь в воздухе, накрыть территорию в несколько футбольных полей и обеспечить себе спокойную жизнь на несколько дней вперед.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в прошлом году у украинцев были завышены ожидания по поводу войны. Тогда они ожидали, что Запад даст Украине все необходимое оружие и она сможет победить Россию. Теперь же у украинцев такие же завышенные ожидания по поводу прибытия войск стран НАТО в Украину.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/general-rasskazal-stoil-li-skoro-zhdat-voyska-nato-v-ukraine-10554572.html?_gl=1*1382yh0*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxMTk4MDU5OS4yMDEuMS4xNzExOTgwNjAxLjU4LjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcxMTk4MDU5OS4yMDEuMS4xNz
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