Военные НАТО в Украине. Когда они прибудут и спасут ли страну от войны

Не стоит радовать себя иллюзией о том, что в Украину прибудут военные НАТО, отметил Виктор Ягун. По его словам, военные НАТО могут прибыть в Украину, только если Украина станет членом Альянса.

Войска НАТО

Впрочем, как считает генерал-майор, в Украину на основании двусторонних договоренностей могут прибыть военные входящие в НАТО стран. К примеру, по его словам, это могут быть военные из Франции, Польши, Швеции, Британии или стран Балтии.

"В ближайший период мы можем увидеть в Украине представителей отдельных подразделений",

– отметил эксперт.

Однако, по его словам, не стоит ожидать, что эти военные пойдут в бой с оккупантами вместе с Силами обороны. Ягун считает, что иностранные военные вероятнее всего возьмут на себя охранные функции в тылу. К примеру, как вариант, будут охранять границу с Беларусью.

При этом, добавил эксперт, не стоит ожидать, что в Украину прибудет большое количество иностранных военных. По его словам, армия изменилась и сейчас никто не воюет в количестве и не держит своих солдат в окопах. Как подчеркнул генерал, на Западе ведутся войны с помощью технологий. Например, говорит он, в разы безопаснее разорвать кассетный боеприпас где-нибудь в воздухе, накрыть территорию в несколько футбольных полей и обеспечить себе спокойную жизнь на несколько дней вперед.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в прошлом году у украинцев были завышены ожидания по поводу войны. Тогда они ожидали, что Запад даст Украине все необходимое оружие и она сможет победить Россию. Теперь же у украинцев такие же завышенные ожидания по поводу прибытия войск стран НАТО в Украину.