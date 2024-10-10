Военные на грани: какой справедливости требуют от Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Украинские военные требуют от президента Украины Владимира Зеленского решить вопрос о демобилизации. Однако это может оказаться сложно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию адвоката Тараса Боровского, которую он озвучил в эфире Киев24.
Фото из открытых источников
Он заявил, что многие военные, с которыми он общался, говорят, что не могут так просто покинуть оборону украинских городов и уехать домой. Чтобы дать военным возможность уехать домой, нужна демобилизация. Ведь в командовании есть иерархия, а Верховным Главнокомандующим является президент Украины. Кроме того, лидер страны Владимир Зеленский сейчас фактически имеет подконтрольную себе фракцию в парламенте.
Он отметил, что решение этого вопроса сложно. Следует понимать, что Украина противостоит врагу, численно превосходящему людьми и техникой. Поэтому говорить о демобилизации может быть сложно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился с Эммануэлем Макроном.
Украинский президент Владимир Зеленский также представил план победы Украины президенту Франции.
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