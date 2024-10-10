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Военные на грани: какой справедливости требуют от Зеленского

Что требуют сделать военные от Зеленского

сегодня, 22:25
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Кречмаровская Наталия

Украинские военные требуют от президента Украины Владимира Зеленского решить вопрос о демобилизации. Однако это может оказаться сложно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию адвоката Тараса Боровского, которую он озвучил в эфире Киев24.

Военные на грани: какой справедливости требуют от Зеленского

Фото из открытых источников

Он заявил, что многие военные, с которыми он общался, говорят, что не могут так просто покинуть оборону украинских городов и уехать домой. Чтобы дать военным возможность уехать домой, нужна демобилизация. Ведь в командовании есть иерархия, а Верховным Главнокомандующим является президент Украины. Кроме того, лидер страны Владимир Зеленский сейчас фактически имеет подконтрольную себе фракцию в парламенте.

“Например, президент мог бы каким-то образом помочь в регулировании и наведении справедливости в вопросе демобилизации и увольнении военнослужащих, которые действительно уже полностью отдали весь свой, не знаю, долг, потенциал, здоровье в защиту Родины. Их все же можно было бы отпустить на отдых”, – передает слова военных адвокат.

Он отметил, что решение этого вопроса сложно. Следует понимать, что Украина противостоит врагу, численно превосходящему людьми и техникой. Поэтому говорить о демобилизации может быть сложно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился с Эммануэлем Макроном.

Украинский президент Владимир Зеленский также представил план победы Украины президенту Франции.

Что рассказал Владимир Зеленский о проведении Саммита мира, читайте по ссылке.




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Источник: https://kyiv24.news/news/pytannya-demobilizacziyi-v-ukrayini-neobhidno-vregulyuvaty-shho-dlya-czogo-potribno
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