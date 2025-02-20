Военные КНДР изменили тактику в войне: что теперь происходит на Курщине

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Кравцев Сергей
Военные Северной Кореи снова вернулись к боям в Курской области. Сейчас они действуют более осторожно, чем раньше. Как передает портал "Комментарии", об этом во время стрима "АрмияТѴ" рассказал командир взвода 1 десантно-штурмового батальона 95 десантно-штурмовой бригады Полесской бригады лейтенант Станислав Краснов.
Военные КНДР. Фото: из открытых источников
По его словам, группы военных КНДР и в дальнейшем остаются больше, чем у россиян, впрочем, двигаются они осторожно, что подтверждает аэроразведка.
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Также издание "Комментарии" сообщало – пленные северокорейцы, ведущие бои за Россию в Курской области, рассказали, что их постоянно контролировали и утверждали, что они воюют против солдат из Южной Кореи на войне в Украине.
Южнокорейская газета Chosun Ilbo взяла интервью у солдат КНДР, попавших в украинский плен после военных действий в Курской области. Один из них, по имени Ри, который уже 10 лет служит в армии КНДР, рассказал, что перед отправкой на войну против Украины ему сказали, будто он едет "за границу для обучения".
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