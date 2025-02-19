Солдатам КНДР говорят, что они воюют против южнокорейцев войне в Украине

Пленные северокорейцы, ведущие бои за Россию в Курской области, рассказали, что их постоянно контролировали и утверждали, что они воюют против солдат из Южной Кореи на войне в Украине.

26-летний Ри – военный из КНДР. Фото из открытых источников

Южнокорейская газета Chosun Ilbo взяла интервью у солдат КНДР, попавших в украинский плен после военных действий в Курской области. Один из них, по имени Ри, который уже 10 лет служит в армии КНДР, рассказал, что перед отправкой на войну против Украины ему сказали, будто он едет "за границу для обучения".

"Мне сказали, что я еду туда студентом на учебу. Я и не подозревал, что буду участвовать в боях. По прибытии в Курскую область нас поместили на плацдарм. Тогда нам и сообщили", — сказал Ри.

Он пояснил, что в каждом батальоне КНДР было несколько сотрудников службы безопасности министерства государственной безопасности Северной Кореи, которые осуществляли идеологический и дисциплинарный контроль. В частности, они убеждали, что воюют не только против украинских сил, но и с солдатами из Южной Кореи.

"Они следили и за нашими обязанностями, и за нашей идеологией. Перед боем один из них сказал мне, что все операторы беспилотников в украинской армии – южнокорейские солдаты", – рассказал Ри.

После попадания в плен Ри предоставили медицинское обслуживание и вылечили от травм и ранений. Теперь северокорейский солдат планирует попасть в Южную Корею, где оформит статус беженца.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что солдаты КНДР удивлены условиям украинского плена.

Также "Комментарии" писали, что в Северной Корее выросли взятки из-за войны в Украине.