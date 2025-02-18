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Не только помощь РФ: Буданов рассказал, зачем на самом деле КНДР вступила в войну

Кирилл Буданов объяснил, почему вступление КНДР в войну против Украины есть серьезной угрозой для всего мира

18 февраля 2025, 11:55
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Кравцев Сергей

Участие Корейской Народно-Демократической Республики в войне против Украины создает серьезную угрозу для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Chosun рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Минобороны Кирилл Буданов.

Не только помощь РФ: Буданов рассказал, зачем на самом деле КНДР вступила в войну

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Глава ГУР Минобороны рассказал, что КНДР во время войны против Украины потеряла около 4 тысяч военных убитыми, а также тяжелоранеными. Но, несмотря на потери, Северная Корея продолжает активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками. В частности, наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии.

Руководитель ГУР пояснил, что сегодня Украина, Россия и КНДР являются единственными странами, которые приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века. В будущем армия Северной Кореи будет кардинально отличаться от прошлой.

В том же числе он акцентировал, что Россия и КНДР углубляют военное сотрудничество в сфере технологий, науки и промышленности.

"Это сотрудничество достигает высочайшего уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества... Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. Это будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — старший научный сотрудник Институт космических исследований Алексей Парновский призвал продумать самый плохой из всех возможных сценариев противостояния с Россией. Он отмечает, что русская армия насчитывает 220 бригад с планами увеличения до 250. Украинская армия насчитывает 110 бригад.

При этом, по его информации, в Европе вместе с войсками США в Европе 82 бригады. Последний раз они серьезно воевали во второй мировой, то есть опыт большой войны отсутствует. Там нет дронов и РЭБ, и фактически нет ПВО.




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