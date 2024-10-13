Военные имеют свой «план победы» над РФ: что он предполагает

Военные рассказали о своем плане победы в войне с Россией. К примеру, Дмитрий Бабкин считает, что первым пунктом такого плана, который должен привести к победе над РФ, должна стать срочная общая мобилизация, когда все отсрочки должны быть отменены.

Победа Украины

По словам Бабкина, необходимо вооружить мобилизованных легким стрелковым оружием и доукомплектовать существующие подразделения. Кроме того, говорит военный, необходимо послать запрос союзникам на тысячи единиц легкобронированной техники с поставкой до конца зимы.

"Прорыв фронта в нескольких местах и массированное быстрое продвижение мобильной пехоты вглубь фронта на 20 км – там никого кроме логистов и ремонтников нет. Это на карту Дипстейт смотреть страшно, как и на карту России, потому что очень большая, почти необъятная территория зарисована одним цветом, а на самом деле там живут всего 140 миллионов (благодаря Силам обороны уже меньше). Для сравнения: в Индии на территории в семь раз меньше проживает в 10 раз больше населения по количеству. Россия очень рыхла, как вампир страшный снаружи и мягкий внутри и именно это, наглядно, показала нам курская операция", — заявил Бабкин.

По его словам, это все будет происходить очень быстро. Военный добавил, что россияне не смогут быстро ответить зеркальной мобилизацией – 99% Кавказ сразу загорится. Предпосылки, говорит он, там уже были еще в 2022 году. Кадырова, власть которого держится только на живом Владимире Путине, а отношение к нему в орчем войске известно — казнят первым, добавил военный. Кремлю гасить кавказское пламя будет нечем — человеческого ресурса для этого нет, считает Бабкин.

"Мобильные группы, при достаточной поддержке основных сил и средств, могут быть очень эффективными, и вы это уже видели в сентябре 2022 года при освобождении Изюма и Купянска. В Киевской области, в марте-апреле 2022-го, нам помогло короткое логистическое плечо и ситуативная осведомленность. В то время можно было еще разбивать их неприкрытые средствами ПВО колонны Байрактарами", — отметил военный.

По его словам, сейчас же погоду на фронте делает именно пехота, своим наличием, или отсутствием...

"Тотальная мобилизация стоит очень дорого, но нужна на небольшой срок, думаю, максимум год", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский подготовил план победы Украины, который сейчас презентует союзникам. Известно, что первым пунктом плана является членство Украины в НАТО.



