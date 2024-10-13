Военные имеют свой «план победы» над РФ: что он предполагает

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Ткачик Олеся
Военные рассказали о своем плане победы в войне с Россией. К примеру, Дмитрий Бабкин считает, что первым пунктом такого плана, который должен привести к победе над РФ, должна стать срочная общая мобилизация, когда все отсрочки должны быть отменены.
Победа Украины
По словам Бабкина, необходимо вооружить мобилизованных легким стрелковым оружием и доукомплектовать существующие подразделения. Кроме того, говорит военный, необходимо послать запрос союзникам на тысячи единиц легкобронированной техники с поставкой до конца зимы.
По его словам, это все будет происходить очень быстро. Военный добавил, что россияне не смогут быстро ответить зеркальной мобилизацией – 99% Кавказ сразу загорится. Предпосылки, говорит он, там уже были еще в 2022 году. Кадырова, власть которого держится только на живом Владимире Путине, а отношение к нему в орчем войске известно — казнят первым, добавил военный. Кремлю гасить кавказское пламя будет нечем — человеческого ресурса для этого нет, считает Бабкин.
По его словам, сейчас же погоду на фронте делает именно пехота, своим наличием, или отсутствием...
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский подготовил план победы Украины, который сейчас презентует союзникам. Известно, что первым пунктом плана является членство Украины в НАТО.
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