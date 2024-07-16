Военные де-факто находятся в окружении с трех сторон: где сложилась угрожающая ситуация

Россияне уже сталкиваются с нехваткой ресурсов на фронте, заявил полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Война в Украине

При этом он подчеркнул, что активизация врага в направлении населенных пунктов Шумы и Нью-Йорк является достаточно угрожающей тенденцией.

"Если враг и продвигается на 100-300 метров в сутки, но очевидно, что таким образом он пытается сформировать клещи для создания котла для украинских защитников, действующих на этом участке фронта", — отметил эксперт.

Однако, как говорит Селезнев, Генштаб Украины четко отслеживает все действия вражеской армии и принимает соответствующие меры противодействия, ведь фланги противника всегда являются его слабым местом.

Военный эксперт подчеркнул, что россияне испытывают нехватку ресурсов. При этом он добавил, что враг, не достигающий поставленных целей, может не успеть вовремя отреагировать на контрдействия Сил обороны Украины.

"Ситуация находится в динамике и непростая. Очевидно, что Генштаб Украины будет реагировать на риски, которые создаются для наших защитников, которые де-факто находятся в окружении с трех сторон. Какие решения будут приниматься – сложно пока прогнозировать", — заявил эксперт.

По его мнению, нужно держать определенные рубежи и позиции, пока это не станет критически угрожающим украинским военным. После этого, говорит Селезнев, есть смысл проводить маневровую оборону, потому что ключевая миссия украинского войска – это системное уничтожение вражеской живой силы, бронетехники и оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что, по мнению украинских военных, враг готовит масштабный котел для Сил обороны, который может кардинально все изменить.



