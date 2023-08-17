Нападение группы «Вагнера» на Польшу: эксперты объяснили, есть ли угрозы

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Slava Kot
Военные эксперты считают, что вагнеровцы в Беларуси не представляют угрозы
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что вагнеровцы будут "раздавлены", если попытаются напасть на Польшу. Схожую позицию занимает Джордж Баррос из Института исследования войны (ISW). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Newsweek.
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После неудачной попытки основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина совершить поход на Москву, его наемники оказались в Беларуси. Александр Лукашенко несколько раз намекал, что вагнеровцы могут быть заинтересованы в нападении на Польшу.
Военные эксперты на Западе поделят позицию Ходжеса, в частности, это касается аналитика Джорджа Барроса из Института изучения войны.
Джордж Баррос указывает, что изолированные вагнеровцы численностью около 4 тыс. человек не представляют серьезной угрозы для Польши, Литвы или Украины.
Также "Комментарии" писали об американском адмирале, который заявил, что НАТО может начать войну против России в Черном море.
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