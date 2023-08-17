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Нападение группы «Вагнера» на Польшу: эксперты объяснили, есть ли угрозы

Авторитетные военные эксперты объяснили, какие опасности создает группа "Вагнера" для Польши, Литвы и Украины.

сегодня, 22:00
Автор:
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Slava Kot
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Нападение группы «Вагнера» на Польшу: эксперты объяснили, есть ли угрозы

Военные эксперты считают, что вагнеровцы в Беларуси не представляют угрозы

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что вагнеровцы будут "раздавлены", если попытаются напасть на Польшу. Схожую позицию занимает Джордж Баррос из Института исследования войны (ISW). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Newsweek.


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После неудачной попытки основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина совершить поход на Москву, его наемники оказались в Беларуси. Александр Лукашенко несколько раз намекал, что вагнеровцы могут быть заинтересованы в нападении на Польшу.

"ЧВК "Вагнер" в Беларуси была бы раздавлена польскими войсками, если бы они действительно попытались пересечь границу", — говорит генерал Бен Ходжес.

Военные эксперты на Западе поделят позицию Ходжеса, в частности, это касается аналитика Джорджа Барроса из Института изучения войны.

"Министерство обороны России требовало от группы "Вагнера" передать все свое тяжелое вооружение, и все, что мы наблюдали, указывает на то, что они это сделали", — рассказал Баррос и добавил, что "нет доказательств того, что у них есть артиллерия, боевые машины пехоты, основные боевые танки или любое другое оружие, которое им понадобится для того, чтобы осуществить серьезное наступление на военных соседнего государства".

Джордж Баррос указывает, что изолированные вагнеровцы численностью около 4 тыс. человек не представляют серьезной угрозы для Польши, Литвы или Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Британская разведка указала, кто финансирует ЧВК "Вагнер" после бунта Пригожина.

Также "Комментарии" писали об американском адмирале, который заявил, что НАТО может начать войну против России в Черном море.



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Источник: https://www.newsweek.com/wagner-forces-would-crushed-if-they-invaded-poland-expert-says-1820094
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