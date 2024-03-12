Военная призывает к мобилизации женщин с жестким отбором

Украинские женщины должны подлежать мобилизации , как и мужчины. Следует создавать специальные женские боевые подразделения, которые формировать на основе жесткого отбора. Об этом сказала боевой медик и морская пехотинка Ярина Черногуз, находясь на проекте " Станция Краматорск ".

Мобилизация женщин в Украине (фото из открытых источников)

"Я – большая поклонница мобилизации женщин. Мало того, я считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Это не обязательно батальон, начать изо рты, если это действительно заработает – масштабировать. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии", — отметила военная.

Как продолжила Черногуз, это должны быть женщины, которых отнесут после тщательного отбора и которые будут ответственно относиться. Боевой медик убеждена, что женщины могут, как и мужчины, быть полезными на разных должностях в армии.

"Я считаю, что поскольку война становится все более технологичной, любая мотивированная женщина, которая хочет участвовать в очищении нашей территории от оккупантов, может быть, например, пилотом или штурманом дрона. Боевой медик взвода — тоже нужна физуха, нужно не бояться крови, нужна большая ответственность и усердие", — убеждена Ярина Черногуз.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что от чего зависит дальнейшая поддержка Западом Украины . Глава Белого дома Джо Байден признал, что без решения Конгресса помощь Украине от США не сможет восстановиться. А это, как уверяет глава ЦРУ Уильям Бернс, грозит нашей стране новыми территориальными потерями. Тем временем глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласса уверяет, что Украина почти исчерпала свои возможности – все внутренние ресурсы используются для финансирования армии.