Военная машина Путина окончательно прекратит существование: озвучен громкий сценарий фиаско РФ



















Октябрь может стать важным периодом в войне России против Украины, если Киев сможет нарастить дальнобойные удары по российской инфраструктуре, заявил дипломат Владимир Огрызко, комментируя атаки на нефтеперерабатывающий сектор РФ.

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По словам дипломата, украинские удары уже влияют на российскую нефтепереработку, однако для стратегического эффекта недостаточно выводить из строя отдельные предприятия необходимо системно уменьшать объемы производства.

"Российская нефтепереработка дает на 30–35% меньше того, что она давала обычно. Почему? Потому что периодически наши силы обороны уничтожают тот или иной НПЗ, переходят к другому. В это время предыдущий ремонтируется и начинает работать снова. Вопрос в том, чтобы довести производство нефтепереработки в России до 25–30%. Если это произойдет, без этого произойдет, если это произойдет, без этого, произойдет. керосину не ездят, не летают, не двигаются", — заявил Огрызко.

Он также увязывает перспективу усиления украинских ударов с развитием собственных ракетных и беспилотных возможностей. Дипломат считает, что речь идет не только о дронах, но и об украинских ракетах.

"Если речь идет о дальнобойных санкциях, то это комбинация двух вещей. Это наши дроны и, я думаю, наконец-то наши баллистические ракеты. Возможно, не только баллистические, возможно, и крылатые ракеты, но наши ракеты. Вот мне почему-то кажется, что октябрь в этом контексте может быть чрезвычайно важным для перелома".

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина может оказаться перед сложным выбором по дальнейшим ударам по российской энергетической инфраструктуре. На фоне заявлений Дональда Трампа о влиянии атак на НПЗ РФ на мировые цены на топливо и новые российские удары по украинской энергетике политолог Виктор Бобиренко обратил внимание на паузу в атаках Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.