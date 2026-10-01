Зеленський раптово відмовився від потужного плану знищення РФ: президента принизили одним питанням



















Україна може опинитися перед складним вибором щодо подальших ударів по російській енергетичній інфраструктурі. На тлі заяв Дональда Трампа про вплив атак на НПЗ РФ на світові ціни на пальне та нових російських ударів по українській енергетиці політолог Віктор Бобиренко звернув увагу на паузу в атаках України по російських нафтопереробних підприємствах.

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За словами експерта, Трамп останнім часом пов’язує зростання вартості дизельного пального з ударами України по російських НПЗ. Водночас Бобиренко вважає, що на ціни впливають і значно ширші фактори, зокрема ситуація на нафтовому ринку.

"Трамп знову заявив, що ціна на дизель піднялася у Сполучених Штатах зовсім не тому, що його політика на Близькому Сході впливає на ситуацію, а тому, що Україна б’є по російських НПЗ. Так, це дійсно фактор, який може впливати на ціну дизеля, але він другорядний. Перший і основний фактор — це подорожчання нафти", — заявив Бобиренко.

Політолог також звернув увагу на заяви української влади про новий план дальніх ударів по Росії. Водночас він зазначив, що після атак на низку НПЗ РФ наприкінці вересня настала пауза.

"Ми вже тиждень не б’ємо по НПЗ. Звідси виникає питання: у тому потужному і незламному плані ударів по ворогу є НПЗ чи немає? Чи не сталося так, що Трамп попросив не бити, а Україна погодилася? Якщо це так, то про це варто чесно сказати українському суспільству", — сказав політолог.

Водночас Бобиренко наголосив, що Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Він згадав удари по Києву, Київщині та Одесі, а також повідомлення про пошкодження енергетичних об’єктів.

"Натомість ворог б’є по повній. У нас знову пошкоджується енергетична інфраструктура, вже говорять про графіки відключень у Києві та області, є удари по енергетиці в Одесі. І тут виникає просте питання: якщо Росія вибиває наші ТЕС та іншу критичну інфраструктуру, то чи маємо ми бити по їхній енергетиці?" — зазначив Бобиренко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може посилити тиск на Україну одразу за кількома напрямками, використовуючи не лише військові удари, а й атаки на критичну інфраструктуру та спроби дестабілізації.