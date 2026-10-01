Військова машина Путіна остаточно припинить існування: озвучено гучний сценарій фіаско РФ



















Жовтень може стати важливим періодом у війні Росії проти України, якщо Київ зможе наростити далекобійні удари по російській інфраструктурі, заявив дипломат Володимир Огризко, коментуючи атаки на нафтопереробний сектор РФ.

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За словами дипломата, українські удари вже впливають на російську нафтопереробку, однак для стратегічного ефекту недостатньо виводити з ладу окремі підприємства — необхідно системно зменшувати обсяги виробництва.

"Російська нафтопереробка дає на 30–35% менше того, що вона давала зазвичай. Чому? Тому що періодично наші сили оборони знищують той чи інший НПЗ, переходять до іншого. В цей час попередній ремонтується і починає працювати знову. Питання в тому, щоб довести виробництво нафтопереробки в Росії до 25–30%. Якщо це станеться, машина зупиняється. Без бензину, без дизеля, без керосину не їздять, не літають, не рухаються", — заявив Огризко.

Він також пов’язує перспективу посилення українських ударів із розвитком власних ракетних і безпілотних можливостей. Дипломат вважає, що йдеться не лише про дрони, а й про українські ракети.

"Якщо йдеться про далекобійні санкції, то це комбінація двох речей. Це наші дрони і, я думаю, нарешті наші балістичні ракети. Можливо, не тільки балістичні, можливо, і крилаті ракети, але наші ракети. От мені чомусь здається, що жовтень у цьому контексті може бути надзвичайно важливим для перелому в цій війні", — сказав дипломат.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна може опинитися перед складним вибором щодо подальших ударів по російській енергетичній інфраструктурі. На тлі заяв Дональда Трампа про вплив атак на НПЗ РФ на світові ціни на пальне та нових російських ударів по українській енергетиці політолог Віктор Бобиренко звернув увагу на паузу в атаках України по російських нафтопереробних підприємствах.