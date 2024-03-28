Военкоматы открыты во всех районах. Оккупанты начали мобилизацию на Запорожье

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Марьян Ощановский
Российские захватчики открыли военные комиссариаты и начали активно ставить на военный учет жителей оккупированной части Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Враг проводит мобилизацию в оккупации. Фото из открытых источников
Чиновник рассказал, что оккупанты выписывают повестки местным жителям и заставляют их становиться на военный учет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.
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