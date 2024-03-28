Военкоматы открыты во всех районах. Оккупанты начали мобилизацию на Запорожье

Российские захватчики открыли военные комиссариаты и начали активно ставить на военный учет жителей оккупированной части Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Враг проводит мобилизацию в оккупации. Фото из открытых источников

Чиновник рассказал, что оккупанты выписывают повестки местным жителям и заставляют их становиться на военный учет.

"Уже почти полгода как военкоматы открыты во всех районах. Россияне массово проводят переучет всех военнообязанных на временно оккупированных территориях области. Во время каждого обращения наших жителей в любой государственный орган, россияне вручают им повестки и ставят на военный учет. Мы сегодня не можем сказать, что начата масштабная мобилизация. Но мы можем точно сказать, что мобилизационный учет начат полноценно", — сообщил Иван Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.

