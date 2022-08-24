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Во время ракетного обстрела Днепропетровской области погиб 11-летний ребенок

В ОП подчеркнули, что "российским убийцам" нет оправдания

сегодня, 20:33
Автор:

Лиля Воробьева
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В Днепропетровской области во время ракетных обстрелов российскими оккупантами погиб 11-летний ребенок. Об этом в своем Telegram заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Во время ракетного обстрела Днепропетровской области погиб 11-летний ребенок

Под вражескими обстрелами погиб 11-летний ребенок (фото из открытых источников)

"Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов. Синельниковский район. В результате ракетных обстрелов погиб 11 летний ребенок", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ермак присылал лидерам мира фото убитых России украинских детей . В начале полномасштабного вторжения глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отправлял мировым лидерам фото убитых украинских детей, чтобы политики ускорили оказание помощи Украине. Для борьбы с оккупантами. В материале издания сообщается, что на гаджеты политиков во всем мире высокопоставленный чиновник регулярно присылал фото разрушенных домов и убитых детей. По источникам издания такие фото получили помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Россия сильно замедлила темпы наступления на Украину. Из-за истощения своих ресурсов российское войско больше не способно проводить наступательную операцию в Украине, как в первые месяцы полномасштабного вторжения. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Глава ГУР отметил, что замедление темпов наступления России очень заметно. Главной причиной является значительное истощение ресурсной базы страны-агрессора, которая тоже не безгранична. Кирилл Буданов отметил, что другим фактором, влияющим на способность российской армии атаковать и идти на штурм, является морально-психологическое состояние внутри войска кафиров, которое на очень низком уровне.





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Источник: https://t.me/kt20220224/1654
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