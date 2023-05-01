Внутри контактной группы "Рамштайн" начались споры: СМИ узнали причину

С первых дней полномасштабной войны в Украине все союзники по НАТО обсуждали вопрос о том, чтобы оставаться с Киевом в долгосрочной перспективе. Несмотря на некоторые задержки с обещанным вооружением, помощь продолжает поступать Киеву. Но в кулуарах встречи группы 21 апреля, на управляемой американцами авиабазе Рамштайн, стало ясно, что сохранение единства – растущая проблема. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Контактная группа "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в последнее время в группе возник ряд разногласий, в частности, по поводу того, следует ли и когда отправлять западные истребители в Украину, а также по поводу задержек с поставками некоторых вооружений – в первую очередь немецких и испанских танков. Между тем, массовая передача оружия Киеву заставила страны-доноры беспокоиться о своих собственных запасах, и недавние встречи начали обращаться к вопросу о переоснащении союзниками по НАТО, а также о сохранении переданного Украине оружия в долгосрочной перспективе.

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