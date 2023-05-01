logo

BTC/USD

28581.04

ETH/USD

1849.98

LTC/USD

87.71

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Внутри контактной группы "Рамштайн" начались споры: СМИ узнали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Внутри контактной группы "Рамштайн" начались споры: СМИ узнали причину

Союзники намерены помогать Киеву в долгосрочной перспективе

сегодня, 14:07
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

С первых дней полномасштабной войны в Украине все союзники по НАТО обсуждали вопрос о том, чтобы оставаться с Киевом в долгосрочной перспективе. Несмотря на некоторые задержки с обещанным вооружением, помощь продолжает поступать Киеву. Но в кулуарах встречи группы 21 апреля, на управляемой американцами авиабазе Рамштайн, стало ясно, что сохранение единства – растущая проблема. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Внутри контактной группы "Рамштайн" начались споры: СМИ узнали причину

Контактная группа "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в последнее время в группе возник ряд разногласий, в частности, по поводу того, следует ли и когда отправлять западные истребители в Украину, а также по поводу задержек с поставками некоторых вооружений – в первую очередь немецких и испанских танков. Между тем, массовая передача оружия Киеву заставила страны-доноры беспокоиться о своих собственных запасах, и недавние встречи начали обращаться к вопросу о переоснащении союзниками по НАТО, а также о сохранении переданного Украине оружия в долгосрочной перспективе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Читайте также на портале "Комментарии" — в Британии заговорили о еще одном "Рамштайне" в поддержку Украины: что известно.

Также издание "Комментарии" сообщало – май начался для Украины с очередного ракетного обстрела со стороны РФ. Тем временем, продолжается подготовка к контрнаступательной операции ВСУ и чрезмерно активно обсуждение этого. Какие ожидания от майской ситуации на всех фронтах (военный, внешнеполитический) российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — Папа Римский заявил, что Ватикан задействован в миссии для достижения мира между Украиной и Россией.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2023/05/01/austin-defense-meetings-weapons-ukraine-00089946?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!