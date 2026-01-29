logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вместо границы — больница: пограничники и спасатели эвакуировали заблудившегося в заснеженных горах киевлянина
commentss НОВОСТИ Все новости

Вместо границы — больница: пограничники и спасатели эвакуировали заблудившегося в заснеженных горах киевлянина

Неудачная попытка побега через высокогорье: нарушитель из Киева получил переохлаждение и админпротокол от ГПСУ

29 января 2026, 13:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Государственная пограничная служба Украины сообщила об очередном случае спасения мужчины , который пытался нелегально покинуть страну из-за труднодоступной горной местности.

Вместо границы — больница: пограничники и спасатели эвакуировали заблудившегося в заснеженных горах киевлянина

Вместо границы — больница: пограничники и спасатели эвакуировали заблудившегося в заснеженных горах киевлянина

Как выяснилось во время проверки, 35-летний житель Киева "намеревался незаконно пересечь государственную границу". Для осуществления своего замысла он избрал высокогорный участок, однако переоценил свои силы и не учел суровость зимних гор. Из-за "сложных погодных условий и глубокого снега" мужчина потерял ориентировку и не смог самостоятельно двигаться дальше.

Для поиска и спасения киевлянина привлекли пограничников и специалистов горного поисково-спасательного отделения. "Нарушителя эвакуировали из горной местности и доставили в больницу", — отмечают в ГПСУ. По словам медиков, после длительного пребывания на холоде у мужчины "диагностировали всеобщее переохлаждение организма".

Несмотря на здоровье, ответственности за нарушение закона избежать не удастся. Сейчас "по правонарушителю составлены административные протоколы, материалы дела направлены в суд".

Вместо границы — больница: пограничники и спасатели эвакуировали заблудившегося в заснеженных горах киевлянина - фото 2
Вместо границы — больница: пограничники и спасатели эвакуировали заблудившегося в заснеженных горах киевлянина - фото 2
Вместо границы — больница: пограничники и спасатели эвакуировали заблудившегося в заснеженных горах киевлянина - фото 2
Вместо границы — больница: пограничники и спасатели эвакуировали заблудившегося в заснеженных горах киевлянина - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что наличие троих детей в Украине больше не является безусловной гарантией защиты от мобилизации. Ключевым фактором для получения отсрочки теперь не сам факт отцовства, а реальное содержание детей. Об этом рассказал член комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц.

По словам эксперта, критическое условие — отсутствие задолженности по алиментам. Если отец не платит деньги на ребенка более трех месяцев, он автоматически теряет право на бронь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости