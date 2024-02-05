Вместе с Залужным уйдет и Шаптала. СМИ рассказали, когда следует ожидать резонансных отставок

Президент Владимир Зеленский проводит консультации по отставке Валерия Залужного и Сергея Шаптали, об этом журналистам сообщили собеседники в команде президента и в военных кругах.

Кадровые решение могут объявить на этой неделе

"Так, отвечая на вопросы, которые в целом перестановки в Генштабе планируются в ближайшее время, высокопоставленный собеседник отметил: "Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные — неопределенно"

, – пишет СМИ.

Собеседники прогнозируют, что на резонансные отставки могут быть объявлены в середине недели.

Кроме того, в Офисе президента подчеркнули, что в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Владимир Зеленский говорил не сугубо об увольнении Валерия Залужного, а о перезагрузке в разных секторах и обновлении разных руководителей государства, потому что замена одного человека не даст необходимых изменений.

Как писали "Комментарии", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне слухов о своей отставке в поздравлении начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптали поблагодарил его за то, что тот был рядом во время войны, и заверил, что им не будет стыдно за сделанное.

Отметим, глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что размышляет об изменении ряда руководящих лиц в стране, прямо намекнув, что речь может идти об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом президент заявил в интервью каналу Rai1.



Также "Комментарии" писали, что после вероятной отставки с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный может пойти в большую политику , поскольку его, очевидно, не интересуют ни работа послом, ни преподавание в вузе. По мнению политологов, теперь главное, чтобы Залужный "не оброс" дискредитировавшими себя политиками и не потянули рейтинги главкома вниз.



