Влияние боев в Курске: Россия выводит свои войска из Европы

Украинское наступление с боями на территории Курской области заставляет Россию переводить свои войска из Калининградской области в новую зону боевых действий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса.



Колонна российских военных. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал видео в социальных сетях со встречи с министром обороны Литвы Лауринасосом Кащюнасом, который прокомментировал бои в Курской области и их последствия для России.

"Мы сейчас видим, как они передислоцируют свои войска на Курск. Я говорил литовскому народу: посмотрите, как украинцы воюют за вас, и из-за их борьбы России нужно отвести свои войска из Калининграда. Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, и это происходит благодаря храбрости ваших военных", — сказал Кащюнас.

Глава Минобороны Литвы добавил, что хорошим шагом со стороны украинских партнеров было бы разрешение для Украины снять ограничения на дальнобойное оружие, чтобы атаковать военные объекты поглубже на территории России.

Отметим, что россияне выводят свои войска не только из Калининградской области. Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий сообщил, что Путин выводит российские подразделения из Запорожья и Херсона, чтобы защищать Курскую область.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины назвали официальную причину наступления Украины и боев в Курской области. По словам спикера дипломатического ведомства Георгия Тихого, Украина таким образом пытается защитить свое население, ведь с территории Курской области с начала лета было совершено более 2000 обстрелов Сумщины.

Также "Комментарии" писали о том, что российские власти решили эвакуировать жителей Курской области на территорию оккупированной Запорожской области. В России, которая в несколько десятков раз больше территории Украины, не нашли места для своих собственных переселенцев.