Власть обвиняется в том, что она не защитила ТЭЦ. Можно ли было их уберечь

Народные депутаты от "Европейской солидарности" и приближенные к ним эксперты обвиняют власти в том, что они не смогли защитить объекты энергетики. В частности, нардеп Ирина Геращенко заявила, что после блекаутов зимы 2023 года власти должны были готовиться к повторным атакам и сделать все для защиты наших энергомощностей.

Удар по ТРипильской ТЭЦ

"Миллиарды гривен выделялись на строительство защитных сооружений и конструкций, на укрытие для трансформаторных систем. Наши международные партнеры уделяют особое внимание помощи в сфере энергетики. И также выделяли гранты в ее защиту. На многочисленных пафосных конференциях и красивых слайдах власти мы слушали о том, что Трипильская ТЭЦ, как и другие объекты, защищена. Безусловно, в уничтожении нашей энергетики виноват враг! Но общество имеет право узнать, так что с защитными конструкциями и сооружениями? Где деньги?

– заявила в Фейсбуке нардеп.

Впрочем, Трипильская ТЭЦ была защищена, но от обломков ракет и дронов. Как отмечает эксперт в сфере энергетики Андрей Закревский в комментарии ТСН, полностью оградить энергоинфраструктуру от ударов России невозможно.

По его словам, в Украине есть только два объекта, которые невозможно критически повредить – газовые подземные хранилища и ядерные блоки.

Эксперт подчеркнул, что такие объекты, как Трипильская ТЭЦ, защитить от ударов ракет просто невозможно. По его словам, оккупанты будут уничтожать все то, до чего смогут дотянуться.

Как отметил Закревский, ранее в Украине была лучше ситуация с противовоздушной обороной. Сейчас, по его словам, она начала проседать. Очевидно, добавил эксперт, Украине остро не хватает ракет для ПВО.

"Из положительных вещей – у нас больше ничего не осталось для обстрелов"

, – иронизирует он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ разрушила Трипильскую ТЭЦ.



