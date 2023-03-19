Визит Путина в Мариуполь. СМИ выяснили имена людей, встречавших его

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Лиля Воробьева
Во время предполагаемого визита Путина в Мариуполь стало известно, что его встречали местные жители. СМИ уже выяснили их имена и некоторые подробности о них. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Мариуполь.Сопротивление".
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Стало известно, что пожилого мужчину, который рассказал Путину, что потерял все, но россияне дали ему квартиру, зовут Николай Лотков. Рядом с ним сын Дмитрий, невестка Екатерина и друг семьи Алексей Бондаренко.
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В сообщении говорится, что Дмитрий и Екатерина во время бомбежек занимались мародерством.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, с чем связано появление Путина в Крыму и Мариуполе. Российский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого издал Международный уголовный суд (МКС), посетил 18 марта оккупированный россиянами Крым и разрушенный ими "восстанавливающийся" Мариуполь. Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва, уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так. По мнению нардепа, если Путин действительно был в этом городе, пользующемся страданием, польза от этого – ноль. Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что не стоит искать какого-то особого политического значения в путинских визитах в Крым и Мариуполь. Именно для этого, отмечает Владимир Фесенко, и опозорили сюжет о поездке Путина в Мариуполь. В этой связи, продолжает эксперт, возникает уже традиционный вопрос: а был ли Путин там? Не выступил ли (не впервые) в этой роли "двойник"? В общем, резюмирует политолог, речь идет об очередном пропагандистском представлении для легковерного российского "пипла".
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