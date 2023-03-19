Визит Путина в Мариуполь. СМИ выяснили имена людей, встречавших его

Во время предполагаемого визита Путина в Мариуполь стало известно, что его встречали местные жители. СМИ уже выяснили их имена и некоторые подробности о них. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Мариуполь.Сопротивление".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Стало известно, что пожилого мужчину, который рассказал Путину, что потерял все, но россияне дали ему квартиру, зовут Николай Лотков. Рядом с ним сын Дмитрий, невестка Екатерина и друг семьи Алексей Бондаренко.

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