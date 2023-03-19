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Визит Путина в Мариуполь. СМИ выяснили имена людей, встречавших его

Путина в Мариуполе встречали местные жители

сегодня, 17:00
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Автор:

Лиля Воробьева

Во время предполагаемого визита Путина в Мариуполь стало известно, что его встречали местные жители. СМИ уже выяснили их имена и некоторые подробности о них. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Мариуполь.Сопротивление".

Визит Путина в Мариуполь. СМИ выяснили имена людей, встречавших его

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Стало известно, что пожилого мужчину, который рассказал Путину, что потерял все, но россияне дали ему квартиру, зовут Николай Лотков. Рядом с ним сын Дмитрий, невестка Екатерина и друг семьи Алексей Бондаренко.


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В сообщении говорится, что Дмитрий и Екатерина во время бомбежек занимались мародерством.

Визит Путина в Мариуполь. СМИ выяснили имена людей, встречавших его - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, с чем связано появление Путина в Крыму и Мариуполе. Российский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого издал Международный уголовный суд (МКС), посетил 18 марта оккупированный россиянами Крым и разрушенный ими "восстанавливающийся" Мариуполь. Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва, уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так. По мнению нардепа, если Путин действительно был в этом городе, пользующемся страданием, польза от этого – ноль. Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что не стоит искать какого-то особого политического значения в путинских визитах в Крым и Мариуполь. Именно для этого, отмечает Владимир Фесенко, и опозорили сюжет о поездке Путина в Мариуполь. В этой связи, продолжает эксперт, возникает уже традиционный вопрос: а был ли Путин там? Не выступил ли (не впервые) в этой роли "двойник"? В общем, резюмирует политолог, речь идет об очередном пропагандистском представлении для легковерного российского "пипла".

 



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