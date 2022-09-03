Визит МАГАТЭ на ЗАЭС: будут ли прорывные решения, как ситуация будет развиваться дальше

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, отчитается перед Советом Безопасности ООН о визите миссии Агентства на Запорожскую АЭС, захваченную россиянами. "Комментарии" спросили у экспертов, чего ждать от этого отчета? Как ситуация на ЗАЭС может развиваться дальше?

Визит МАГАТЭ на ЗАЭС (фото из открытых источников)

Украине нечего скрывать

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что Украина при поддержке партнеров сделала все необходимое, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную станцию ​​и зафиксировала реальную ситуацию.

"Это свидетельствует об искренности позиции Украины, которой нечего скрывать, – объясняет политолог. – В отличие от российских кафиров".

Петр Олещук напоминает, что перед поездкой миссии на станцию ​​президент Владимир Зеленский встретился с ее членами, включая руководителя МАГАТЭ. Было договорено о двух ключевых вещах: 1) миссия должна сопровождаться независимыми журналистами (в т.ч. из мировых СМИ); 2) МАГАТЭ должно работать над демилитаризацией станции.

"Но обе составляющие договоренностей не были реализованы, – отмечает эксперт. — Независимых журналистов не пустили оккупанты, ограничившись присутствием собственных пропагандистов (в результате мы получили не реальный мониторинг, а "потемкинский поселок" от захватчиков). Призывов по демилитаризации тоже не было. Не допустив независимых журналистов на станцию, Россия фактически признала свою ответственность за все угрозы, созданные ЗАЭС. Очевидно, в пользу не только Украины, но и всего мира добиться демилитаризации станции как можно быстрее. Но пока реальных шагов на этом пути сделано не было. Только полное освобождение оккупированных территорий откроет возможности для нормализации ситуации и атомной электростанции".

Нам не стоит ждать прорывных решений

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков рассуждает так:

"Исходя из количества времени, которое основная часть миссии провел на станции, а также из отчета по основным маркерам, учитывая отсутствие опыта разрешения масштабных конфликтов вокруг ядерных объектов – не думаю, что нам следует ожидать прорывных решений".

МАГАТЭ, объясняет эксперт, не имеет своего силового ресурса, чтобы обеспечить безопасность ЗАЭС, а "полицейские" подразделения в рамках ООН не созданы, что позволило бы взять станцию ​​под международный контроль и главное управление.

"Учитывая неадекватность и агрессивность России, ее присутствие в Совбезе ООН и возможность блокирования любых решений в разрезе присутствия на станции третьих лиц, весь груз решений будет возложен на Украину – и нам придется их принимать. Однако кроме проблем безопасности, вмешательство третьих лиц в ситуацию поднимает целый ворох проблем и вопросов. Ответов на которые сегодня нет в международном праве, – отмечает Дмитрий Громаков. – Предположим, россияне согласятся уйти со станции и передать ее под контроль МАГАТЭ. Но возникнет вопрос обеспечения электричеством оккупированных территорий того же Крыма. А это для Украины стратегический вопрос замкнутости электросистемы. Таким образом, у россиян будет возможность контроля над нашей энергосистемой".

Далее, продолжает эксперт, встанет вопрос юрисдикции территории станции и в целом Энергодара.

"Мы рискуем получить "серую зону" под флагом ООН, – предостерегает Дмитрий Громаков. – Причем будем вынуждены учитывать интересы россиян, начиная от школ и заканчивая присутствием их представителей в муниципальных властях, что опять-таки ограничит наш суверенитет. Поэтому для нас "озабоченность" МАГАТЭ – это оптимальный вариант, пока не будут разработаны механизмы и правовые условия передачи ядерных объектов в управление международным контролирующим институтам в условиях международных конфликтов".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Подоляк отреагировал на визит МАГАТЭ в ЗАЕС

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