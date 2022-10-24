Витренко предупредил, что в Украине будет "самая тяжелая зима в истории"

Из-за перебоев с электричеством и отоплением, зима в Украине в этом году будет самой сложной в истории. Соответствующее заявление сделал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко во время интервью для Handelsblatt . Юрий Витренко (фото из открытых источников) Глава "Нафтогаза" заявил, что около 40% энергетических объектов в Украине разрушены, не осталось практически работающих нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому, по его словам, ближайшие месяцы будут "худшей зимой в нашей истории". Витренко ожидает, что в стране будут постоянно отключать электроэнергию и повторные проблемы с отоплением.

"В газовом секторе "Нафтогазу" удалось сохранить почти довоенный уровень. Но производство продолжает нести удары. В последнее время Россия неоднократно предпринимала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводило к отключению электроэнергии на значительной части страны. Многочисленные сотрудники уже погибли — не только потому, что воевали на фронте, но и на своих рабочих местах", — заявил Юрий Витренко. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Витренко рассказал , как Украине пережить зиму. Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко заявил в интервью Gardian, что украинцев ждет самая холодная зима за последние десятилетия. Температура в помещениях, по его словам, составит 17-18°C (приблизительно на четыре градуса ниже нормы), он посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой и не исключил, что Россия может нанести удар по газовой инфраструктуре Украины и еще больше сократить поставки в Европу. Главу Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игоря Черкашина удивляет, что руководство Нафтогаза берет на себя функцию прогнозировщика погоды.

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