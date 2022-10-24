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Витренко предупредил, что в Украине будет "самая тяжелая зима в истории"

Витренко отметил, что почти 40% энергообъектов на территории Украины разрушены

сегодня, 21:32
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Автор:

Лиля Воробьева

Из-за перебоев с электричеством и отоплением, зима в Украине в этом году будет самой сложной в истории. Соответствующее заявление сделал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко во время интервью для Handelsblatt .

Витренко предупредил, что в Украине будет "самая тяжелая зима в истории"

Юрий Витренко (фото из открытых источников)

Глава "Нафтогаза" заявил, что около 40% энергетических объектов в Украине разрушены, не осталось практически работающих нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому, по его словам, ближайшие месяцы будут "худшей зимой в нашей истории". Витренко ожидает, что в стране будут постоянно отключать электроэнергию и повторные проблемы с отоплением.

"В газовом секторе "Нафтогазу" удалось сохранить почти довоенный уровень. Но производство продолжает нести удары. В последнее время Россия неоднократно предпринимала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводило к отключению электроэнергии на значительной части страны. Многочисленные сотрудники уже погибли — не только потому, что воевали на фронте, но и на своих рабочих местах", — заявил Юрий Витренко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Витренко рассказал , как Украине пережить зиму. Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко заявил в интервью Gardian, что украинцев ждет самая холодная зима за последние десятилетия. Температура в помещениях, по его словам, составит 17-18°C (приблизительно на четыре градуса ниже нормы), он посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой и не исключил, что Россия может нанести удар по газовой инфраструктуре Украины и еще больше сократить поставки в Европу. Главу Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игоря Черкашина удивляет, что руководство Нафтогаза берет на себя функцию прогнозировщика погоды.



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Источник: https://www.handelsblatt.com/politik/international/interview-naftogaz-chef-witrenko-zu-deutschlands-energie-problemen-sie-schaffen-das-ohne-russisches-gas/28763848.html
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