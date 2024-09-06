Видео с расстрелом россиянами украинского пленного: Украина обратилась к ООН и МККК

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Кравцев Сергей
Вероятный расстрел российскими оккупантами украинского военнопленного — это очередное преступление россиян. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем Telegram-канале сделал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.
Дмитрий Лубинец. Фото: из открытых источников
Омбудсмен отреагировал на видео с казнью украинского военнопленного, которое начало распространяться по сети.
Лубинец напомнил, что расстрел россиянами украинского военнопленного — это грубое нарушение Женевских конвенций.
Он заявил, что обо всех фактах вероятных убийств украинских военнопленных сообщает и направляет письма ООН и Международному комитету Красного Креста.
Также он отметил, что РФ намеренно расстреливает украинских военнопленных и распространяет такие видео в информационное пространство, чтобы запугать украинцев. Омбудсмен объяснил, что на самом деле эти видео только показывают истинное лицо российских военных — оккупантов и убийц.
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