Видео с расстрелом россиянами украинского пленного: Украина обратилась к ООН и МККК

Вероятный расстрел российскими оккупантами украинского военнопленного — это очередное преступление россиян. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем Telegram-канале сделал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

Дмитрий Лубинец. Фото: из открытых источников

Омбудсмен отреагировал на видео с казнью украинского военнопленного, которое начало распространяться по сети.

Лубинец напомнил, что расстрел россиянами украинского военнопленного — это грубое нарушение Женевских конвенций.

"Страна, которая берет в плен, должна гарантировать сохранение жизни военнопленным и отвечает за обращение с ними. Каждый такой расстрел нуждается в надлежащем расследовании, а международное сообщество не должно молчать на системные преступления оккупантов", — пояснил омбудсмен.

Он заявил, что обо всех фактах вероятных убийств украинских военнопленных сообщает и направляет письма ООН и Международному комитету Красного Креста.

"Эти международные организации должны заставить Россию соблюдать нормы международного гуманитарного права и фиксировать каждое нарушение", — подчеркнул Лубинец.

Также он отметил, что РФ намеренно расстреливает украинских военнопленных и распространяет такие видео в информационное пространство, чтобы запугать украинцев. Омбудсмен объяснил, что на самом деле эти видео только показывают истинное лицо российских военных — оккупантов и убийц.

"В то же время вся информация всегда нуждается в детальной проверке. Не стоит доверять всему, что распространяет враг", — напомнил Лубинец.

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