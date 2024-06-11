Стало известно, где враг показательно казнит своих, чтобы заставить других идти в бой

Российские захватчики пытаются прорваться в Часов Яр и закрепиться там, заявил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

Олег Калашников

По его словам, враг постоянно пытается взять Силы обороны "в клещи", однако у него не получается, однако он не оставляет попыток. При этом он добавил, что поскольку наступление с флангов проваливается, то захватчики пытаются брать Часов Яр штурмом в лоб.

Калашников говорит, что враг пытается брать штурмом "Канал" — микрорайон Часового Яра, а также Ивановское, Клещиевку, Андреевку.

Эти штурмы, подчеркнул военный, захватчики пытаются совершать при поддержке техники, и набрасывают сюда сейчас "все, что только у них есть".

При этом Калашников сообщил, что оккупанты уже некоторое время пытаются взять штурмом "Канал" и ведут его силами элитных подразделений 98-й воздушно-десантной дивизии, кроме того, несколько севернее работает 200-я мотострелковая дивизия.

"Они до "Канала" никак не могут добраться. Непосредственно там, где идет "Канал". Они пытаются "зачистить" территорию для себя именно перед "Каналом". Однако, это им удается довольно плохо",

– подчеркнул Калашников.

Однако, по его словам, оккупанты пытаются все-таки "ступить" в Часов Яр, закрепиться там для того, чтобы начинать дальнейшее продвижение.

При этом Калашников отметил, что враг должен продвигаться в направлении Часовог Яра, поскольку если он этого не будет делать, то может потерять жизнь даже от своих.

"Он может попасть в бесчеловечные условия содержания. Временно так, чтобы их сломать и снова бросить на первую линию, на "ноль". Также я знаю, что у них есть такие своеобразные показательные наказания или показательные казни. То есть тех, кто действительно отошел с первой линии, с побежавших позиций, то их ловят. И показательно для других показывают, как можно казнить именно таких людей в разных таких ситуациях",

– рассказал Калашников.

После таких показательных выступлений, говорит военный, оккупанты продолжают штурмовать уже потому, что понимают: у них больше шансов выжить непосредственно во время штурма, чем если они покинут позицию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, захватили ли оккупанты Ивановское.



