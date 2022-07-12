Виден густой чёрный дым: под Мелитополем горит база оккупантов - что известно

Под Мелитополем прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, ссылаясь на слова местных жителей.

Пожар. Иллюстрация

"По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты", — Иван Федоров.

Сообщается, что именно туда оккупанты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе.

"Жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов показался густой черный дым.", — рассказал Федоров.

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