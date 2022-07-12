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Виден густой чёрный дым: под Мелитополем горит база оккупантов - что известно

Местные жители услышали около 25 взрывов

сегодня, 15:37
Автор:

Денис
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Под Мелитополем прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, ссылаясь на слова местных жителей. 

Виден густой чёрный дым: под Мелитополем горит база оккупантов - что известно

Пожар. Иллюстрация

"По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты", — Иван Федоров. 

Сообщается, что именно туда оккупанты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе.

"Жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов показался густой черный дым.", — рассказал Федоров. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что рост инфляции в Украине: в НБУ рассказали, как изменились цены в июне. Нацбанк дал прогноз по росту инфляции в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Также "Комментарии" информировали о том, что газовый шантаж "Северным потоком-1": как рф удалось обойти санкции и "убедить" США, Канаду и ЕС. Канада решила сделать исключение из санкций, чтобы вернуть Германии турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток-1". 



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/262?fbclid=IwAR03bE20zqbrEoKl7iUYlKmjTFJNXZ0UUC9YpWKyYXlqL_EgsCvgt4_SwAQ
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