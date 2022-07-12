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Сколько денег перевели украинцы на нужды ВСУ: появились результаты нового исследования

Больше всего средств перевели в марте

сегодня, 00:06
Автор:

Лиля Воробьева
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Наши земляки стали меньше жертвовать для нужд армии. Важно, что за июнь на спецсчета Нацбанка поступило 500 миллионов гривен – это минимальная сумма перечислений с начала войны России в Украине.

Сколько денег перевели украинцы на нужды ВСУ: появились результаты нового исследования

Украинцы стали меньше донатить на армию (фото из открытых источников)

Об этом информирует Опендатабот.

При этом, за более чем 4 месяцев военного вторжения граждане перечислили для поддержки ВСУ почти 18 млрд гривен. Рекордной была сумма пожертвований, перечисленных в марте – более 8 миллиардов гривен. С тех пор суммы поступлений на счета армии только уменьшались.

Уменьшенные суммы пожертвований в "Опендатабот" комментируют, как усталость земляков от войны и по причине общего уменьшения доходов. Еще тем, что появляются новые масштабные волонтерские или государственные инициативы по помощи ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в стране за 12 часов собрали 156 миллионов гривен на Bayraktar для ВСУ. Через 12 часов украинцы собрали 156 миллионов гривен на беспилотники Bayraktar для ВСУ. Об этом сообщил известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула в социальной сети. Известно, что, 22 июня, волонтер Сергей Притула сообщил о сборе 500 миллионов гривен на закупку трех беспилотников Bayraktar для украинских военных. В свой день рождения, а волонтеру сегодня исполнился 41 год, он обратился к украинцам и признался, что ему не нужны подарки или пафосные поздравления, а только "Наша Победа". Украинцы своими силами смогли собрать всю сумму, но компания, производящая Bayraktar, решила подарить боевые машины ВСУ – бесплатно.



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Источник: https://opendatabot.ua/analytics/do-nation-2022
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