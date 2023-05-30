Вход в больницу, только при наличии российского паспорта: оккупанты в Мелитополе прибегают к новым провокациям

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
Иван Фёдоров. Фото из открытых источников
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Сегодня, украинцы, оставшиеся во временно оккупированном Мелитополе, вынуждены делать выбор: или выживать в условиях, поставленных врагом, или же фактически подвергать себя смерти, будучи лишенными прав.
Напомним, "Комментарии" писали, — когда украинские военные вернут оккупированные россиянами земли, — эксперт Если ВСУ получат обещанные F-16, украинские территории могут быть свободны уже до конца этого года.
Читайте на сайте "Комментарии", - Зеленский просит Южную Корею снять ограничения и предоставить вооружение: о чем идет речь. Глава государства призвал Сеул предоставить Киеву системы ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Южная Корея предоставит Украине оборонную военную технику, такую как зенитные системы для отражения атак РФ.
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