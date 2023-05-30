Вход в больницу, только при наличии российского паспорта: оккупанты в Мелитополе прибегают к новым провокациям

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.



Иван Фёдоров. Фото из открытых источников

"К сожалению, мы наблюдаем, что сейчас идет третья волна паспортизации, и она идет достаточно мощная, сверхпринудительная. С 1 июня кафир сказал, что никто не сможет обратиться в медучреждение, если у него нет российского паспорта. Не сможет получить бесплатные лекарства, без этого документа. Если какой-то человек имеет хронические недуги и ему постоянно для поддержания жизни нужно лекарство, то он не сможет их получить, если не имеет паспорта РФ", — отметил Федоров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Сегодня, украинцы, оставшиеся во временно оккупированном Мелитополе, вынуждены делать выбор: или выживать в условиях, поставленных врагом, или же фактически подвергать себя смерти, будучи лишенными прав.

"Также все больницы переводятся на систему учета российской электронной системы, согласно которой медики должны быть с паспортами РФ и пациенты только с рашистскими паспортами. Гауляйтер Балицкий поставил задачу – к осени все находящиеся на временно оккупированной территории должны быть с российскими паспортами", — подытожил городской голова Мелитополя.

Напомним, "Комментарии" писали, — когда украинские военные вернут оккупированные россиянами земли, — эксперт Если ВСУ получат обещанные F-16, украинские территории могут быть свободны уже до конца этого года.

Читайте на сайте "Комментарии", - Зеленский просит Южную Корею снять ограничения и предоставить вооружение: о чем идет речь. Глава государства призвал Сеул предоставить Киеву системы ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Южная Корея предоставит Украине оборонную военную технику, такую как зенитные системы для отражения атак РФ.