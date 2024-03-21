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Ветеран войны заявил о кардинальных переменах на фронте

Военный эксперт Евгений Дикий считает, что Украина преодолела дефицит боеприпасов, наблюдавшийся на войне в последние месяцы.

сегодня, 13:17
Автор:
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Slava Kot
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Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что у Украины было два слабых места на фронте, но с одним уже справились. По его словам, в Украине "снарядный голод" начинает уходить в прошлое, однако до сих пор остается нерешенной другая проблема.

Ветеран войны заявил о кардинальных переменах на фронте

Война в Украине. Фото из открытых источников

В интервью для Youtube-канала "Фабрика новостей" Евгений Дикий рассказал, что Украина начала активно производить и модернизировать собственное производство, в том числе ракеты дальностью более 640 км. Это разработка на основе ракеты "Нептун", которая имела радиус до 300 км и была, вероятно, применена для удара по крейсеру Москва.

Благодаря этому, по словам Дикого, Украина сумела закрыть слабое место по нехватке боеприпасов. Однако ветеран войны указывает на еще одну проблему, которая пока остается не решенной.

"Сейчас из этих двух факторов один радикально изменился. "Снарядный голод" уходит в прошлое, по всему фронту артиллерия вновь заговорила... Но, к сожалению, никуда не исчезла вторая проблема — это нехватка бойцов. И с этой проблемой пока нет продвижений", – рассказал Евгений Дикий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Евгения Дикого, считающего, что Украина способна изменить ход войны, если проведет удачную мобилизацию. По его словам, это возможно сделать в момент, пока Россия сталкивается с дефицитом военных из-за недавних выборов в РФ и необходимости научить своих новобранцев.

Также "Комментарии" писали, что ветеран войны назвал ошибку, которую Украина повторила за Россией за период с начала полномасштабного вторжения. Дикий считает, что Украина взяла плохой пример из российской армии.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=msw0o9v-zVA&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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