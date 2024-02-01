Ветеран АТО поздравил уклонистов, потому что законопроект о мобилизации написан под них

Внесенный в Верховную Раду законопроект о мобилизации никак не будет способствовать ее проведению, считает Евгений Дикий. Более того, он уверен, что документ написан именно под уклонистов, которые не хотят в армию.

Все репрессивные положения убрали

"Приветствую всех ухилянцев страны: новый проект явно написан для них. Из него убрали практически все так называемые "репрессивные" положения предыдущей версии. Исчезли штрафы за уклонение от учета, которые должны были наконец-то стать ощутимыми — следовательно, "по умолчанию" остаются действующие забавные 1700 грн",

– отметил Дикий.

Ветеран АТО обратил внимание на то, что в законопроекте не предусмотрена уголовная ответственность за отказ проходить военно-врачебную комиссию. Криминал наступает только тогда, когда человека сочли пригодным для службы и после этого он отказался идти в армию.

Кроме того, говорит Дикий, проект закона не решает установление реального наказания за уклонение от военного учета. Действующая ситуация, когда человек стоит перед выбором "одеть пиксель навсегда или уплатить штраф 1700 грн", должна быть заменена. В частности, на ситуацию, когда выбор сводится к "придется все равно отдать стране 3 года жизни, либо в армии, либо в тюрьме".

Также ветеран АТО раскритиковал отказ отобрать у ТЦК возможность налагать санкции на уклоняющихся.

"Теперь все, что может ТЦК – это обратиться с заявлением в суд, и только суд должен в общем порядке рассмотреть это обращение и принять меры воздействия на уклоняющегося! К сожалению, вместо того чтобы дополнить норму старого законопроекта о наложении санкций ТЦК нормой о возможности быстрой апелляции на эти санкции в суде, авторы проекта решили завалить суды общей юрисдикции десятками, если не сотнями, тысяч исков от ТЦК против уклоняющихся",

– говорит Дикий.

По его словам, буквально через несколько недель после вступления закона в силу мобилизации, судебная система может оказаться в состоянии коллапса.

"Создается впечатление, что при внесении изменений "целевой аудиторией" были исключительно уклонисты, а целью авторов правок – никоим образом их не раздражать и не оскорбить. Цель обеспечить нашу армию достаточным для обороны от орды количеством бойцов осталась где-то за скобками"

, – подчеркивает Дикий.

Как писали "Комментарии", сотрудники СБУ заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Обычно организаторы таких схем предлагали бежать военнообязанным в страны Европейского Союза за поддельными документами. Стоимость такой "услуги" составляла до 12 тыс. долларов, в зависимости от срочности выезда.