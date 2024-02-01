Ветеран АТО поздравил уклонистов, потому что законопроект о мобилизации написан под них

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Внесенный в Верховную Раду законопроект о мобилизации никак не будет способствовать ее проведению, считает Евгений Дикий. Более того, он уверен, что документ написан именно под уклонистов, которые не хотят в армию.
Все репрессивные положения убрали
Ветеран АТО обратил внимание на то, что в законопроекте не предусмотрена уголовная ответственность за отказ проходить военно-врачебную комиссию. Криминал наступает только тогда, когда человека сочли пригодным для службы и после этого он отказался идти в армию.
Кроме того, говорит Дикий, проект закона не решает установление реального наказания за уклонение от военного учета. Действующая ситуация, когда человек стоит перед выбором "одеть пиксель навсегда или уплатить штраф 1700 грн", должна быть заменена. В частности, на ситуацию, когда выбор сводится к "придется все равно отдать стране 3 года жизни, либо в армии, либо в тюрьме".
Также ветеран АТО раскритиковал отказ отобрать у ТЦК возможность налагать санкции на уклоняющихся.
По его словам, буквально через несколько недель после вступления закона в силу мобилизации, судебная система может оказаться в состоянии коллапса.
Как писали "Комментарии", сотрудники СБУ заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Обычно организаторы таких схем предлагали бежать военнообязанным в страны Европейского Союза за поддельными документами. Стоимость такой "услуги" составляла до 12 тыс. долларов, в зависимости от срочности выезда.
Обсуждения
Новости