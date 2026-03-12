Российская армия не может начать масштабное весенне-летнее наступление, в частности из-за сложных погодных условий на фронте. Такое мнение высказал военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный во время эфира на Radio NV.

Фото: из открытых источников

По его словам, из-за влажной почвы и повышенного уровня воды в окопах ведение активных боевых действий существенно усложняется.

Лопату мы втыкаем в окопе и там сразу появляется вода. В таких условиях воевать практически невозможно. Поэтому я не знаю, кто делает прогнозы, что в марте начнется наступление. Я считаю, что он может начаться в конце апреля – начале мая. Когда будет очень длинная сухая погода, когда будет ветер, и когда будет солнце", – отметил Нарожный.

Эксперт также предположил, что России может не хватать резервов для проведения крупной наступательной операции. Для этого, по его словам, противник должен сформировать так называемый ударный кулак — большую группировку войск, сосредоточенную на одном участке фронта. Однако в настоящее время подобной концентрации сил не наблюдается.

Нарожный напомнил, что во время подготовки наступления на Сумщину российская сторона сосредоточила около границы около 60-70 тысяч военных. Сегодня, по его оценкам, таких резервов нет, и признаков формирования столь масштабной группировки пока не видно.

Отдельно эксперт прокомментировал заявление президента Украины о соотношении потерь российской армии, где доля погибших составляет 62%, а раненых – 38%. По его мнению, подобная статистика объясняется расширением так называемой "килзоны" на поле боя.

"В этой килзоне передвигаться очень тяжело, когда в небе находятся дроны, когда работает наша артиллерия. Это означает, что вывести любого раненого, даже легкого, очень тяжело", – пояснил он.

Поэтому легкие ранения часто превращаются в тяжелые, а эвакуация раненых становится почти невозможной.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский все резче высказывает свою позицию по действиям и поддержке западных партнеров, что, по оценкам экспертов, может влиять на отношения Украины с ключевыми союзниками. Такой вывод сделал обозреватель издания Politico Джейми Деттмер, отмечая рост напряженности в публичных заявлениях главы государства.