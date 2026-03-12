Весняно-літня кампанія залишилася на папері: розкрито несподіване фіаско армії Путіна

Російська армія наразі не може розпочати масштабний весняно-літній наступ, зокрема через складні погодні умови на фронті. Таку думку висловив військовий експерт і засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний під час ефіру на Radio NV.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, через вологий ґрунт і підвищений рівень води в окопах ведення активних бойових дій суттєво ускладнюється.

"Лопату ми втикаємо в окопі й там відразу з'являється вода. У таких умовах воювати практично нереально. Тому я не знаю, хто робить прогнози, що в березні почнеться наступ. Я вважаю, що він може початися наприкінці квітня – на початку травня. Коли буде дуже довга суха погода, коли буде вітер і коли буде сонце", – зазначив Нарожний.

Експерт також припустив, що Росії може бракувати резервів для проведення великої наступальної операції. Для цього, за його словами, противник має сформувати так званий "ударний кулак" — велике угруповання військ, зосереджене на одній ділянці фронту. Однак наразі подібної концентрації сил не спостерігається.

Нарожний нагадав, що під час підготовки наступу на Сумщину російська сторона зосередила поблизу кордону приблизно 60–70 тисяч військових. Сьогодні, за його оцінками, таких резервів немає, і ознак формування настільки масштабного угруповання поки не видно.

Окремо експерт прокоментував заяву президента України про співвідношення втрат російської армії, де частка загиблих становить 62%, а поранених — 38%. На його думку, така статистика пояснюється розширенням так званої "кілзони" на полі бою.

"В цій кілзоні пересуватися дуже важко, коли в небі знаходяться дрони, коли працює наша артилерія. Це означає те, що вивести будь-якого пораненого, навіть легкого, дуже важко", – пояснив він.

Через це легкі поранення часто перетворюються на важкі, а евакуація поранених стає майже неможливою.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський дедалі різкіше висловлює свою позицію щодо дій та підтримки західних партнерів, що, за оцінками експертів, може впливати на відносини України з ключовими союзниками. Такий висновок зробив оглядач видання Politico Джеймі Деттмер, відзначаючи зростання напруженості у публічних заявах глави держави.