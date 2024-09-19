"Весело летает и убивает кацапов": военный инструктор рассказал, как на самом деле идет отбор на оператора БПЛА

Многие вступающие в ряды ВСУ новобранцы стремятся получить тыловые должности или стать операторами беспилотников. Однако эта работа не так проста, как кажется на первый взгляд. По словам военного инструктора Дениса Семирога-Орлика, всего один из двадцати претендентов на должность оператора БПЛА действительно отвечает требованиям.

Оператор дронов. Фото из открытых источников

Военный инструктор Денис Семирог-Орлик м позывным "Капела" в интервью hromadske рассказал, что спрос на операторов дронов растет, но далеко не все подходят для выполнения этих обязанностей. По словам Семирога-Орлика, люди часто не понимают, насколько сложна и ответственна эта работа.

"Из тех, кто хочет стать оператором беспилотника, подходит один из двадцати. Почему так? Потому что они не знают, что это. Наглядятся ютубчика и считают, что этот чувак весело летает и убивает кацапов — еще и видео красивое снимает", — говорит инструктор.

Одной из главных проблем есть нехватка технических навыков и трудности с мелкой моторикой у многих кандидатов. Как говорит Семирог-Орлик, такие кандидаты отпадают уже после собеседования. Кроме того, узнав все риски и опасности этой профессии, некоторые претенденты просто исчезают из связи и прекращают отвечать на звонки рекрутеров.

Похожая ситуация наблюдается и с тыловыми должностями. По словам военного инструктора, некоторые кандидаты, стремящиеся получить позиции деловодов, даже не представляют, что это за профессия. Что может свидетельствовать о переоценке своих возможностей и недооценке требований. Военный объясняет, что желание занять тыловую должность часто связано с попыткой повысить свои шансы на выживание, что можно понять, но армия не может брать на работу неспециалистов.

Также Семирог-Орлик указал, что должности медиков и водителей грузовиков категории С пользуются спросом среди рекрутеров. Как отмечает военнослужащий, таких специалистов "разбирают как горячие пирожки".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оператор дронов Роберт Бровди с позывным "Мадяр" рассказал о грядущих переменах в войне. По его словам, операторы беспилотников в скором времени станут ненужными.

Также "Комментарии" писали, что украинские дроны достали к одному из ключевых аэропортов РФ.

