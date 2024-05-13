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Верят ли в США, что Украина вернет все территории: в Вашингтоне удивили ответом

Виктория Нуланд отметила, что решение о том, когда начинать переговоры с Россией о мире, должно быть решением Украины

сегодня, 12:57
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Кравцев Сергей
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Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд воздержалась от ответа, считают ли в Вашингтоне возможной такую победу Украины, при которой она вернет все оккупированные территории. Как передает портал "Комментарии", об э том стало известно из интервью Нуланд оппозиционному российскому изданию Meduza.

Верят ли в США, что Украина вернет все территории: в Вашингтоне удивили ответом

Украина - США. Фото из открытых источников

Нуланд заявила, что решение о том, когда начинать и начинать ли вообще переговоры с Россией о мире, должно быть решением Украины.

Бывшая представительница Госдепа отметила, что сейчас российское представление о формате переговоров сводится к тому, что "мое это мое, а что ваше – обсудим", поэтому цель США заключается в том, чтобы усилить Украину с военной, экономической и политической точки зрения, чтобы она имела сильные позиции и чтобы в Кремле поняли, что не достигнут своих целей и задумались о переговорах.

После этого ее переспросили, означает ли это, что американская стратегия больше не включает восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Виктория Нуланд уклонилась от прямого ответа, отметив, что пока трудно спрогнозировать, возможны ли такие очертания победы Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — любое вероятное мирное соглашение, должно предусматривать вывод российских войск с ныне оккупированных территорий. Украина может стать сильной и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Такое заявление сделала экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает "Politico".

Также издание "Комментарии" сообщало – может ли саммит мира стать поворотным событием в войне: о чем говорит позиция Китая.




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Источник: https://meduza.io/
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