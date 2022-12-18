О дефиците электроэнергии сегодня-завтра сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Телемарафоне, пишут "Комментарии".



Кроме поврежденных решистами энергообъектов хлопот добавляет погода

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, главной причиной дефицита станут низкие температуры. Вероятны аварийные отключения электроэнергии по всей стране.

"Сегодня и завтра дефицит будет значительным из-за понижения температуры. Сейчас уже возобновили свою работу все энергоблоки атомных станций, работающих на контролируемой территории. Существуют еще ограничения сетями, которые не могут выдать определенную часть своей мощности из-за последствий ракетных обстрелов. Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность 3 атомных станций в сети. Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям" , — говорит Кудрицкий.

По его словам, в Укрэнерго ожидается уменьшение дефицита, поскольку и температура будет повышаться, и система лучше восстановится после недавних обстрелов. Кудрицкий напомнил, что уже возобновили работу энергоблоки на всех АЭС, расположенных на контролируемой территории. Однако существует еще некоторое ограничение сетями, которые не могут выдать определенную часть своей мощности.

"За несколько дней и эти ограничения должны быть уменьшены. Как для обстрела более чем в 70 ракет, то, что мы имеем сегодня, это очень приличный результат. Не буду называть цифру, но восстановились мы довольно неплохо на этот раз", — констатировал председатель правления Укрэнерго.

Читайте на портале "Комментарии" — в Укрэнерго сказали, когда свет начнут отключать по графику.

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