Верит ли Путин еще в победу в войне – кого могут сделать виновными, если РФ проиграет

Судя по тому, что Россия намерена и дальше затягивать войну, среди военных экспертов бытует мнение, что Путин все еще верит в победу. Вместе с тем в Кремле присматриваются, на кого можно будет повесить вину, если не удастся достичь целей так называемой "СВО". Действительно ли Путин считает, что еще можно победить Украину? Кто среди претендентов на роль "козла отпущения"? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

РФ не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил российский диктатор Владимир Путин во время вторжения в Украину

Дэвид Петреус, ранее возглавлявший ЦРУ и Центральное Командование Вооруженных сил США, в интервью NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин все еще рассчитывает на то, что российским войскам по силам победить украинцев, даже, если они будут иметь поддержку европейцев и американцев, потому как он имеет огромнейший человеческий ресурс.

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"Сейчас Путин все еще думает, что россияне могут победить украинцев, европейцев и американцев на поле боя количеством. Украинцы на поле боя, а европейцы и американцы тем, что мы продолжаем предоставлять, должны доказать, что он ошибается", — заявил Петреус.

Экс-глава ЦРУ считает, что Путин помимо эффективного контрнаступления по России нужно ударить усилением санкций. Ведь Путин также до сих пор уверен, что российская экономика справиться с войной.

Увлекательная борьба между башнями Кремля продолжается

Военный аналитик, полковник Петр Черник в интервью "ТСН" высказал мнение, что в России действительно обостряется ситуация с поиском виновных за провал войны в Украине. Это могут быть ФСБ или военно-политическое руководство страны – Шойгу и Герасимов.

“Увлекательная борьба между башнями Кремля продолжается, потому что виновного катастрофы в Украине обязательно нужно назначать. Вопрос: кто это будет? ФСБ, убедившая Путина в том, что через три дня можно ликвидировать украинскую государственность, будут ли это военные Шойгу и Герасимов. Будет ли это сам Путин. Российская история изобилует огромным количеством переворотов, убийств – начинаю от дочери Петра I заканчивая Екатериной II, отравившей своего мужа”, — заявил эксперт.

По его словам, если в РФ произойдет переворот и произойдет смена президента, то это с большой долей вероятности может стать началом конца в войне, но угроза для Украины будет существовать до тех пор, пока РФ не прекратит свое существование.

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